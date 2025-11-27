بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 16:52

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة

بات نادي سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعد الفوز على غزل المحلة.

وفاز سموحة على غزل المحلة 3-1 ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل كل من : بابي بادجي وخالد الغندور وسمير فكري أهداف سموحة.

فيما أحرز أحمد شوشة هدف غزل المحلة الوحيد من ركلة جزاء.

بهذا الفوز تأهل سموحة لثمن النهائي وينتظر الفائز من مواجهة الإسماعيلي ضد حرس الحدود.

وصف المباراة

بدأ نادي سموحة المباراة بضغط هجومي على مرمى غزل المحلة بحثا عن تسجيل هدف مبكر.

وسدد حسام أشرف كرة قوية تصدى لها عامر عامر حارس مرمى غزل المحلة.

وسجل السنغالي بابي بادجي هدف المباراة الأول لنادي سموحة بعد ضربة خلفية رائعة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 11.

وأهدر حسام أشرف فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة على الطائر في الدقيقة 25.

وأضاف خالد الغندور الهدف الثاني لنادي سموحة بعد تسديدة خدعت عامر عامر حارس غزل المحلة في الدقيقة 50.

وقلص أحمد شوشة النتيجة وسجل هدف غزل المحلة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 57.

وأنهى سمير فكري على طموحات غزل المحلة وسجل الهدف الثالث بعد كتابعة جيدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 72.

وحاول رشاد العرفاوي تسجيل الهدف الثاني لغزل المحلة قبل نهاية المباراة لكن تسديدته مرت أعلى من المرمى.

كأس مصر سموحة غزل المحلة
