منافس مصر - اتحاد جنوب إفريقيا: سنصل لاتفاق مع اللاعبين حول المكافآت قبل الأمم الإفريقية

أوضحت ليديا مونيبياو المديرة التنفيذية للاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم أن مسألة مكافآت لاعبي منتخب جنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية 2025 ستحسم قبل انطلاق البطولة.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب الشهر المقبل، ضمن المجموعة الثانية بالبطولة برفقة مصر وأنجولا وزيمبابوي.

وقالت مونيبياو في تصريحات نشرتها شبكة SABC: "لقد أجرينا محادثات حول المكافآت مع اللاعبين الكبار في المنتخب خلال آخر معسكر".

وأضافت "لقد بدأت المفاوضات، وكل طرف طرح ما لديه، والآن الأمر يتعلق بالحصول على الموافقات على ما اقترحوه وما اقترحناه نحن أيضًا".

وتابعت "نحتاج إلى التوصل إلى اتفاق، لكن يمكنني أن أؤكد أنه قبل بدء المعسكر الختامي سنصل لحل يرضي كل الأطراف".

وينطلق معسكر الأولاد الختامي يوم 8 ديسمبر المقبل.

ولفتت مونيبياو إلى أن الاتحاد الجنوب إفريقي لن يعارض المدرب هوجو بروس في عدد اللاعبين الذين سيضمهم لقائمة البطولة.

وأردفت "عندما يعلن قائمته سيخبرنا بعدد اللاعبين الذين سيأخذهم للمغرب، في الوقت الحالي ليست لدي فكرة. أتوقع 23 لاعبًا، لكنه ربما يرغب في أكثر، ونحن منفتحون على ذلك إذا أراد أخذ عدد أكبر".

سيدفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تكاليف 23 لاعبا فقط في قائمة كل منتخب، على أن تتولى الاتحادات الوطنية تغطية تكاليف اللاعبين الـ5 الإضافيين، بالإضافة إلى 17 فردا من الأجهزة الفنية والطبية والإدارية.

ستقام بطولة أمم أفريقيا في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

