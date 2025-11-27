مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز

عقد أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريقالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري.

وبدأ المدير الفني حديثه مع اللاعبين عن أهمية مباراة كايزر تشيفز المقبلة، وشدد على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء.

وشرح أحمد عبد الرؤوف العديد من الجوانب الخطيطة والفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، استعدادًا للقاء بطل جنوب إفريقيا.

كما ركز د الرؤوف، على بعض الجوانب الفنية والخططية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعتين لخوض بعض الجمل الخططية، وحرص أحمد عبد الرؤوف المدير الفني، وعامر صبري مدرب الفريق على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية كالتالي:

1- المصري - 3 نقاط (+1)

2- الزمالك - 3 نقاط (+1)

3- كايزر تشيفز - 0 نقاط (1-)

4- زيسكو - 0 نقاط (1-)