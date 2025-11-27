أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا

شدد هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم على امتلاك مجلس إدارته أفكارا لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

وانعقدت اليوم الخميس الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال أبو ريدة خلال اجتماع الجمعية العمومية: "نسير بخطى جيدة في مشروع اكتشاف المواهب، حيث لدينا في الاتحاد المصري 27 منطقة قادرة عبر ممثلي الاتحاد فيها على ذلك، كما أن لدينا أفكارا كثيرة لتطوير المنظومة الكروية برمتها ونقوم بطرحها، وأتمنى أن يتم استيعابها وتنفيذها بالشكل المناسب".

وأضاف "حجم الإنفاق على المنتخب تضاعف بمستويات كبيرة، لأننا ندفع مبالغ طائلة مقابل التدريبات وإقامة المباريات، لذلك نقوم الآن بإنهاء الجزء الخاص بالمنتخب الوطني في مركز المنتخبات الوطنية، موضحا أنه من غير المعقول أن يدفع منتخب مصر مقابلا لاستخدامه ملاعب الدولة، ومشددا على أنه تحدث في ذلك الأمر مع وزير الشباب والرياضة".

وتابع "تأجيل كأس أمم إفريقيا من يونيو إلى ديسمبر بسبب بطولة كأس العالم الموسعة في الولايات المتحدة تسبب في تلاحمها مع كأس العرب التي طالب البعض بعدم المشاركة فيها، لكننا رفضنا ذلك وقررنا المشاركة في البطولة بمجموعة أخرى من اللاعبين تحت قيادة حلمي طولان، مشيرا إلى أن منتخب كأس العرب واجه الكثير من الصعوبات في انضمام عدد من اللاعبين بسبب ارتباطات أنديتهم بالمشاركات في بطولات خارجية وعلى رأسها بيراميدز، الذي كان سبعة أو ثمانية من لاعبيه في صفوف المنتخب".

وواصل "حاولنا توفير عوامل النجاح لكل المنتخبات وخصوصا منتخب تحت 17 سنة لأن هذه المرحلة السنية تتطلب مواصفات دقيقة، خصوصا بعد قرار الاتحاد الدولي تنظيم مونديال الناشئين سنويا وليس كل عامين كما كان يحدث من قبل".

وشدد "حاولنا تطوير المنظومة الخاصة بالمدربين والرخص والدورات بالتنسيق مع الاتحادين الدولي والأفريقي، حتى يتمكنوا من إدارة المباريات مع الأندية والمنتخبات دون أي مشاكل كما كان يحدث سابقا".

وأتم "تعاقدنا مع رئيس لجنة حكام على أعلى مستوى وصاحب تصنيف في الاتحاد الدولي، وذلك للحد من شكاوى بعض الأندية من الحكام، والكل لاحظ التطور الواضح في المستوى منذ بداية الموسم الحالي".

ويستعد منتخب مصر الأول للمشاركة في كأس إفريقيا بالمغرب في الفترة من 21 يناير إلى 18 ديسمبر.

فيما يخوض منتخب مصر المشارك في كأس العرب البطولة التي تستضيفها قطر من 1 إلى 18 ديسمبر.

