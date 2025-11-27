كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين

أعلن منتخب الجزائر للمحليين استدعاء يوسف عطال للمشاركة مع منتخب الجزائر للمحليين في بطولة كأس العرب.

وذلك لتعويض غياب محمد عزي مدافع دينامو ماخاتشكالا الروسي.

ويبدو أن مشاركة عطال في كأس العرب هي إشارة لعدم ظهوره في كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر الأول.

يذكر منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب أجرى استبدالا في قائمته بضم محمد أمين توجاي بدلا من أيوب غزالة المصاب.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالآتي:

حراسة المرمى: فريد شعال (شباب بلوزداد) - محمد حديد (شبيبة القبائل) - ريان يسلي (وانديررز الكندي)

الدفاع: هواري بعوش (شباب قسنطينة) - محمد خاسف (شباب بلوزداد) - يوسف عطال (السد القطري) - عبد القادر بدران (ضمك السعودي) - محمد حلايمية (مولودية الجزائر) - محمد أمين توجاي (الترجي) - أشرف عبادة (أولمبي الشلف) - رضا بن شاعة (شبيبة القبائل).

الوسط: سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) - زكريا دراوي (مولودية الجزائر) - فيكتور لكحل (القادسية الكويتي) - حسام الدين مرازيق (دينامو ماخاتشكالا الروسي) - محمد بن خماسة (مولودية الجزائر).

الهجوم: عادل بولبينة (الدحيل القطري) - ياسين بنزية (الفيحاء السعودي) - أمير سعيود (الحزم السعودي) - ياسين براهيمي (الغرافة القطري) - إسلام سليماني (كلوج الروماني) - رضوان بركان (الوكرة القطري) - أدم وناس (السيلية القطري).

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة رفقة كل من العراق والبحرين و السودان.

وتنطلق البطولة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل في قطر.