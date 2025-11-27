كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا عن اختيار عشر شركات ناشئة من خمس دول أفريقية للتأهل إلى المرحلة النهائية من النسخة الثانية لبرنامج “المسرّع الثلاثي للابتكار”، وهو البرنامج الذي أطلقته الرابطة بهدف دعم منظومة التكنولوجيا الرياضية والإبداعية في القارة وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال.

وستتجه الأنظار في الخامس من ديسمبر إلى العاصمة الرواندية كيجالي، حيث تستضيف جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا "يوم العرض التوضيحي" الذي ستقدّم خلاله الشركات مشاريعها أمام لجنة تضم نخبة من قادة الصناعة الدولية.

وشهدت النسخة الحالية انضمام جامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا كشريك رسمي للبرنامج، لتؤكد موقعها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم التقني المتقدمة في القارة، كونها الجامعة الأمريكية الوحيدة التي تمنح درجات الماجستير من خلال هيئة تدريس وعمليات متكاملة داخل أفريقيا.

كما تواصل منصة “سيرفيس ناو”، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الموجه للأعمال، شراكتها ضمن البرنامج إلى جانب مسرعة “إيه إل إكس فنتشرز” التي تشرف على تنفيذ البرنامج للعام الثاني على التوالي.

وتأتي قائمة العشر المتأهلين لتضم Athlon Technology من مصر، وFitclan من مصر، وNovate من المغرب، إلى جانب Reborn من المغرب، وProPath Sports من كينيا، وSafia Health من كينيا، إضافة إلى Atsur من نيجيريا، وContestify من نيجيريا، وSongDis من نيجيريا، وكذلك CoLab من جنوب إفريقيا.

وتمثل هذه المجموعة مزيجًا واسعًا من الحلول التي تغطي تحليل الأداء الرياضي بالذكاء الاصطناعي، واللياقة الرقمية، وتطوير المواهب، وتوزيع المحتوى الإبداعي، وتجارب الواقع الافتراضي، وصولًا إلى التطبيقات الصحية والتكنولوجية المتقدمة.

الشركات العشر المتنافسة على خمس جوائز:

Athlon Technology (مصر): تهدف إلى استخدام التكنولوجيا المحمولة والذكاء الاصطناعي لتوفير تحليل الفيديو للفرق الرياضية الهواة وذات الميزانية المحدودة، مع تقديم حل سهل الاستخدام وخفيف على الأجهزة.

Atsur (نيجيريا): تستخدم تكنولوجيا البلوك تشين لتعزيز الاستثمار في الفن الإفريقي ودعم الفنانين والمجتمعات الفنية.

CoLab (جنوب إفريقيا): منصة تجمع المبدعين ورواد الأعمال والمحترفين الصناعيين لتوفير مساحة للتواصل وإدارة المشاريع وتحويل الأفكار إلى واقع.

Contestify (نيجيريا): منصة شاملة لتسهيل إدارة المسابقات، مع تحكيم لحظي، تسجيل نقاط شفاف، ودفع فوري للجوائز.

Fitclan (مصر): منصة لياقة رقمية تعتمد على نموذج اشتراك مرن للأفراد والعملاء المؤسساتيين.

Novate (المغرب): تقدم تجربة مشاهدة كرة القدم عبر الواقع الافتراضي (VR) بميزات اختيار المقعد، تبديل الكاميرات، الدردشة الصوتية الاجتماعية والإحصاءات المباشرة.

ProPath Sports (كينيا): تحدث ثورة في اكتشاف المواهب الرياضية في كينيا باستخدام البيانات من خلال برنامج iSTEAM الذي يغطي جميع جوانب تطوير المواهب.

Reborn (المغرب): تقدم مؤشرات أداء شاملة تمنح الرياضيين رؤية عميقة حول حالتهم البدنية وأدائهم، لتحديد نقاط القوة والضعف وتحسين الأداء العام.

Safia Health (كينيا): برامج تدريب شخصية تدمج اللياقة البدنية والتعافي وتتبع الصحة النفسية في منصة واحدة لدعم الرياضيين والمدربين.

SongDis (نيجيريا): خدمات توزيع رقمي شاملة مصممة خصيصًا للفنانين المستقلين والعلامات الموسيقية الأفريقية.

واختير العشر النهائيين من بين أكثر من سبعمائة طلب، في مؤشر يعكس الزخم المتزايد للابتكار في القارة. وستتنافس هذه الشركات على خمس جوائز تمنح الفائزين دعمًا ماليًا وفرصة الانضمام إلى برنامج حاضنة أعمال لمدة عام كامل داخل مركز الابتكار بجامعة كارنيجي ميلون – إفريقيا، حيث تعمل الحاضنة على مساعدة الشركات في تحويل نماذجها الأولية إلى منتجات وخدمات قابلة للنمو والتوسع في الأسواق المحلية والدولية.

ويتنوع المتأهلون بين حلول الذكاء الاصطناعي لتحليل الأداء الرياضي، ومنصات اللياقة الرقمية، وخدمات توزيع المحتوى الإبداعي، إلى جانب تجارب المشاهدة عبر الواقع الافتراضي، وأنظمة اكتشاف المواهب باستخدام البيانات، وبرامج الدعم الذهني والبدني للرياضيين. وتعكس هذه الابتكارات تنوع الأفكار القادرة على إحداث نقلات نوعية في مجالات الرياضة والفنون والتكنولوجيا عبر القارة.

وفي تعليقها على الإعلان، أكدت كلير أكاماني الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا أن المستوى المميز لطلبات هذا العام يعكس طاقات كبيرة لدى الشباب الأفريقي، ويبرز الدور المتصاعد الذي تلعبه الصناعات الرياضية والإبداعية في دفع مسيرة التنمية. وأوضحت أن الشركات المتأهلة تمثل موجة جديدة من الابتكار الجريء الذي يتجاوز الحدود التقليدية ويملك قابلية حقيقية للانتشار عبر القارات.

وكانت النسخة الأولى من البرنامج قد منحت أربع شركات أفريقية فائزة دعماً مالياً وتوجيهاً متخصصاً أسهم في تطوير حلولها ومشروعاتها، وهي مهرجان كوينز وسالوباتا من نيجيريا، وهاسل ساسا من كينيا، ويو بي آر للواقع الافتراضي من مصر. وتستمر الرابطة من خلال البرنامج في دعم رواد الأعمال بقطاعات التكنولوجيا الرياضية والصناعات الإبداعية، تأكيدًا لالتزامها المتواصل بتعزيز مكانة إفريقيا كمنصة عالمية للابتكار الرياضي.

وتُعد الرابطة الوطنية لكرة السلة في إفريقيا الذراع الإقليمي للرابطة العالمية لكرة السلة، حيث تدير أعمالها وبرامجها في القارة بما في ذلك دوري كرة السلة الأفريقي. وتمتلك الرابطة مكاتب في القاهرة وداكار وجوهانسبرغ ولاجوس ونيروبي، وتعمل على توسيع حضور كرة السلة من خلال برامج تطوير الشباب والمسؤولية المجتمعية وتوزيع المحتوى والشراكات المؤسسية.

وتُبث مباريات وبرامج الرابطة في جميع الدول الأفريقية الأربع والخمسين، فيما اختتم دوري كرة السلة الأفريقي موسمه الخامس في يونيو 2025 بمشاركة اثني عشر فريقاً من مختلف أنحاء القارة.