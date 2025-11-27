مباشر كأس مصر – غزل المحلة (1)-(2) سموحة.. جووول تقليص الفارق

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 14:21

كتب : FilGoal

غزل المحلة - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سموحة في كأس مصر.

ويلعب غزل المحلة أمام سموحة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد سموحة دقيقة بدقيقة من هنا.

ق57 أحمد شوشة يسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء

ق55 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لنادي غزل المحلة بعد عرقلة داخل المنطقة

ق50 الهدف الثاني لنادي سموحة بتسديدة قوية من خالد الغندور

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق25 تسديدة على الطائر من حسام أشرف تمر قريبة من مرمى نادي غزل المحلة.

ق11 بابي بادجي يسجل هدف التقدم لنادي سموحة بضربة خلفية مزدوجة.

انطلاق المباراة

كأس مصر غزل المحلة سموحة
