انتهت في كأس مصر – غزل المحلة (1)-(3) سموحة.. نهاية المباراة
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 14:21
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة ضد سموحة في كأس مصر.
ويلعب غزل المحلة أمام سموحة ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.
لمتابعة مباراة غزل المحلة ضد سموحة دقيقة بدقيقة من هنا.
نهاية المباراة
ق72 سمير فكري يسجل الهدف الثالث لنادي سموحة.
ق57 أحمد شوشة يسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء
ق55 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لنادي غزل المحلة بعد عرقلة داخل المنطقة
ق50 الهدف الثاني لنادي سموحة بتسديدة قوية من خالد الغندور
بداية الشوط الثاني
ــــــــــــــــــــــ
نهاية الشوط الأول
ق25 تسديدة على الطائر من حسام أشرف تمر قريبة من مرمى نادي غزل المحلة.
ق11 بابي بادجي يسجل هدف التقدم لنادي سموحة بضربة خلفية مزدوجة.
انطلاق المباراة
نرشح لكم
في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية