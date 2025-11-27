برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 14:15

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز

أوضح نادي برشلونة يوم الخميس تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز.

وأصيب لوبيز في مباراة الفريق الكتالوني ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض فيرمين لوبيز لإصابة في عضلة السمانة".

أخبار متعلقة:
أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى ليفربول يكشف تفاصيل إصابة إيكيتيكي خلال مواجهة أيندهوفن

وأتم البيان "مدة التعافي تُقدّر بحوالي أسبوعين".

وبذلك سيغيب الدولي الإسباني عن مباريات فريقه في الدروي الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد وريال بيتيس.

وقد يعود فيرمين لوبيز قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر المقبل.

وسجل البالغ من العمر 22 عاما 7 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

برشلونة فيرمين لوبيز
نرشح لكم
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس وكيل إيدرسون يعرضه على برشلونة: أتالانتا ستخفض السعر إلى مبلغ بين 30 و40 مليون يورو بعد الهزيمة من تشيلسي.. فليك يقرر إلغاء مران برشلونة وبيدري يواصل التأهيل مدافع ريال مدريد قد يغيب أمام جيرونا "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في "الجيم".. وموقفه من مواجهة تشيلسي
أخر الأخبار
أبو ريدة يعلن انضمام مروان حمدي إلى المنتخب الثاني في كأس العرب دقيقة | كأس العرب
كرة يد - انتصار برشلونة وسبورتنج في أبطال أوروبا بمشاركة المحترفين المصريين 9 دقيقة | كرة يد
كوكا: لهذا السبب رفضت عرضي الأهلي وبيراميدز.. وأحترم وجهة نظر حسام حسن 31 دقيقة | الدوري المصري
منتخب مصر الثاني يختتم استعداداته للمشاركة في كأس العرب قبل السفر لقطر ساعة | منتخب مصر
حمدي فتحي يشارك في فوز الوكرة الأول بـ كأس قطر ساعة | المحترفون
أليجري يعلن صعوبة لحاق بوليسيتش بمواجهة لاتسيو ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تريزيجيه: نحترم الجيش الملكي ولكن الأهلي من أكبر أندية العالم ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر توروب: لا أعرف سبب غياب تقنية الفيديو ولكن 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517993/برشلونة-يوضح-تفاصيل-إصابة-لاعبه-ومدة-غيابه