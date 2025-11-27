برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه

أوضح نادي برشلونة يوم الخميس تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز.

وأصيب لوبيز في مباراة الفريق الكتالوني ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض فيرمين لوبيز لإصابة في عضلة السمانة".

وأتم البيان "مدة التعافي تُقدّر بحوالي أسبوعين".

وبذلك سيغيب الدولي الإسباني عن مباريات فريقه في الدروي الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد وريال بيتيس.

وقد يعود فيرمين لوبيز قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر المقبل.

وسجل البالغ من العمر 22 عاما 7 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.