برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 14:15
كتب : FilGoal
أوضح نادي برشلونة يوم الخميس تفاصيل إصابة لاعبه فيرمين لوبيز.
وأصيب لوبيز في مباراة الفريق الكتالوني ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.
وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية أثبتت تعرض فيرمين لوبيز لإصابة في عضلة السمانة".
وأتم البيان "مدة التعافي تُقدّر بحوالي أسبوعين".
وبذلك سيغيب الدولي الإسباني عن مباريات فريقه في الدروي الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس وأتليتكو مدريد وريال بيتيس.
وقد يعود فيرمين لوبيز قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 9 ديسمبر المقبل.
وسجل البالغ من العمر 22 عاما 7 أهداف وصنع 4 في 13 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.
نرشح لكم
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس وكيل إيدرسون يعرضه على برشلونة: أتالانتا ستخفض السعر إلى مبلغ بين 30 و40 مليون يورو بعد الهزيمة من تشيلسي.. فليك يقرر إلغاء مران برشلونة وبيدري يواصل التأهيل مدافع ريال مدريد قد يغيب أمام جيرونا "يبدو قبيحا للغاية".. ثنائي بلباو يذم كامب نو معقل برشلونة هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة أثلتيك: بالدي يتعرض لإصابة في "الجيم".. وموقفه من مواجهة تشيلسي