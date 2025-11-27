بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 13:25
كتب : FilGoal
يقام غدا الجمعة المؤتمر الخاص بمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بالكونفدرالية.
ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.
وتقرر إقامة المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك ضد كايزر تشيفز بحضور أحمد عبد الرؤوف مدرب الفريق في تمام الساعة الثانية والنصف عصر غد الجمعة.
ويحضر المؤتمر عمر جابر قائد الفريق الأبيض للحديث عن المواجهة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.
وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.
خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايك.
خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.
خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.
ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة من الكونفدرالية كالتالي:
1- المصري - 3 نقاط (+1)
2- الزمالك - 3 نقاط (+1)
3- كايزر تشيفز - 0 نقاط (1-)
4- زيسكو - 0 نقاط (1-)