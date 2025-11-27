بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية

مؤتمر موجيشا: المصري يلعب من أجل الفوز داخل أو خارج ملعبه.. ومستعدون لـ زيسكو

مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية

مباشر كأس مصر – غزل المحلة (1)-(2) سموحة.. جووول تقليص الفارق

بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا

بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما

محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة

مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات

مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين