بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، برئاسة محمد يوسف، المدير الرياضي، جدول مجموعات البطولة التي تنطلق غدًا الجمعة على ملاعب النادي بمدينة نصر.

وينظمها الأهلي البطولة وتقام على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وتقام بطولة الأهلي الدولية بمشاركة 18 ناديًا من مدارس كروية مختلفة حول العالم وبمشاركة يوفنتوس الإيطالي وأكاديمية برشلونة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة لثلاث مجموعات كالتالي:

المجموعة الأولى: الأهلي - باير ليفركوزن الألماني - أكاديمية برشلونة - إسكولا فيرشافيا البولندي - روخ لفيف الأوكراني - سيراميكا كليوباترا.

المجموعة الثانية: يوفنتوس الإيطالي - بيرشوت البلجيكي - ميسزولي بودابست المجري - ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي - الترجي التونسي - أكاديمية رايت تو دريم العالمية.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي - منتخب كازاخستان - دوناتيللو أوديني الإيطالي - منتخب إستونيا - نادي زد - كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وتُعد النسخة الأولى من البطولة خطوة مهمة ضمن استراتيجية شركة الأهلي لكرة القدم التي تهدف إلى توفير احتكاك دولي قوي لفرق قطاع الناشئين بالنادي.