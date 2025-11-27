منافس مصر - مدافع الإمارات: كأس العرب فرصة ثمينة لتعويض فشل التأهل للمونديال

يعتبر لوكاس بيمينتا مدافع منتخب الإمارات أن مشاركة فريقه في كأس العرب 2025 فرصة ثمينة لتعويض فشل التأهل لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب الإماراتي في المجموعة الثالثة إلى جانب مصر والأردن والكويت.

وقال بيمينتا في تصريحات لجريدة الإمارات اليوم: "بطولة كأس العرب مهمة للغاية، إذ إننا لم نتمكن من التأهل إلى كأس العالم، وكان ذلك مؤلما للغاية".

وأضاف "لم أنم ثلاثة أيام متواصلة بعد أن فشلنا في التأهل إلى كأس العالم، حيث شعرت كأنني فقدت شخصاً قريباً مني، كانت تجربة سيئة جداً، لكن بفضل الله، تمنحنا كرة القدم فرصة أخرى، بخوض مباريات أخرى، وإمكانية جديدة للقتال وإظهار ما نستطيع تقديمه على أرض الملعب".

وخسر المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل للمحلق العالمي نحو كأس العالم على يد العراق قبل أيام.

وواصل ذو الأصول البرازيلية "سنبذل قصارى جهدنا في هذه بطولة كأس العرب، وكل مباراة ستكون ذات أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

وأكمل مدافع الوحدة "نعلم أن كل مباراة في هذه البطولة ستكون محورية، لذلك نحن مستعدون ذهنياً وبدنياً لتقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "هذه فرصة لنا لإعادة الثقة بأنفسنا، وإظهار قدرات المنتخب الإماراتي أمام الجماهير العربية".

وأتم أشعر بالمسؤولية الكبيرة تجاه زملائي والمشجعين، وأعد بأن أشارك بكل طاقتي، حيث إن هذه التجربة ستكون درساً لنا جميعاً، وعلينا استغلال كل فرصة لتصحيح الأخطاء الماضية، وتحويل الألم من الفشل في التأهل إلى حافز للنجاح في البطولة المقبلة".

وتستضيف قطر كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.