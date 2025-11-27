أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 13:03

أصدر نادي نيوكاسل بيانًا رسميًا بشأن المعاملة غير المقبولة لجماهيره من قبل الشرطة الفرنسية في استاد فيلودروم بعد مباراة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء أمام مارسيليا.

وخسر نيوكاسل أمام مارسيليا بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من البطولة.

وجاء بيان نيوكاسل كالآتي:

"بعد صافرة النهاية، طُلب من جماهيرنا البقاء داخل الملعب لمدة تصل إلى ساعة تحت إشراف السلطات المحلية لضمان خروجهم بأمان. كان من المخطط نقل 500 مشجع في كل مرة مع مرافقة الشرطة إلى محطة المترو، رغم النتيجة المخيبة، ظل مشجعونا في معنويات جيدة وانتظروا بصبر دون أي حوادث".

"استخدمت الشرطة الفرنسية قوة مفرطة وغير ضرورية مع جماهيرنا خلال مواجهة مارسيليا بعدما طُلب منهم البقاء داخل الملعب لمدة تصل إلى ساعة".

"سلامة الجماهير يجب أن تكون أولوية دائما، وندين بشدة معاملة الشرطة لجماهيرنا وسنتواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ونادي مارسيليا لضمان عدم تكرار هذا السلوك، وندعو الجماهير المتضررة للإبلاغ لتجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات".

ويحتل نيوكاسل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط.

بينما رفع مارسيليا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادي والعشرين.

