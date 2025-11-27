في ليلة مقصية رونالدو.. جماهير النصر تسجل رقما قياسيا في الأول بارك

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:58

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - النصر - الخليج

سجلت جماهير نادي النصر السعودي رقما قياسيا على ملعب الأول بارك خلال مواجهة الخليج.

وفاز النصر على الخليج 4-1 ضمن الجولة التاسعة من مسابقة الدوري السعودي.

وبحسب رابطة الدوري السعودي فإن جماهير نادي النصر سجلت رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري على ملعب "الأول بارك" خلال مواجهة فريقها أمام الخليج.

وأوضحت الرابطة أن عدد الحضور 26,003 ألف مشجع، ليكون هذا الحضور الأعلى في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا من ضربة مقصية في فوز فريقه النصر على الخليج بنتيجة 4-1 في الجولة 9 من الدوري السعودي.

وأصبح النصر ثاني فريق يحقق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري السعودي بتحقيق 9 انتصارات في أول 9 جولات والذي حققه الهلال في 2018-19.

وتقدم النصر في الشوط الأول بهدفي جواو فيليكس وويسلي في الدقيقتين 39 و42.

ورفع فيليكس رصيده من الأهداف لـ 11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وقلص مراد هوساوي الفارق في الدقيقة 47.

وأعاد ساديو ماني الفارق لهدفين من جديد بفضل هدفه في الدقيقة 77.

واختتم رونالدو الأهداف بهدف من ضربة مقصية رائعة في الشباك في الدقيقة 90+6.

ووصل رونالدو لـ 10 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف مواطنه فيليكس.

وبفضل الرباعية أصبح النصر أكثر فريق يسجل أهدافا في أول 9 جولات برصيد 30 هدفا متفوقا على الهلال في موسم 2012-13 برصيد 27 هدفا.

ورفع النصر رصيده لـ 27 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة من 9 مباريات.

فيما ظل الخليج سادسا برصيد 14 نقطة.

رونالدو النصر السعودي
