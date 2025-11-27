نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية

يثق صالح أبو الشامات لاعب السعودية ونادي أهلي جدة في قدرة منتخب بلاده على المنافسة على لقب كأس العرب.

وتستضيف قطر كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال صالح أبو الشامات في تصريحات للصحفيين: "سندخل بطولة كأس العرب للمنافسة على اللقب. طموحنا تحقيق اللقب وبالطبع نستهدف التتويج بالبطولة".

وأضاف "كل المجموعات قوية، ونعلم أن المواجهات ليست سهلة، لكننا نملك الرغبة الكبيرة والإمكانيات التي تصنع الفارق".

وأتم "المدرب رينار لعب دورا كبيرا في تطور مستواي وهو من منحني الفرصة الحقيقة مع المنتخب. المنتخب السعودي يضم مجموعة شابة قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة".

واكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى نسخة 2025 من كأس العرب المقامة في قطر بعد ختام التصفيات.

وجاءت مجموعاتا البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: قطر - تونس - سوريا - فلسطين.

المجموعة الثانية: المغرب - السعودية - عمان - جزر القمر.

المجموعة الثالثة: مصر - الأردن - الإمارات - الكويت.

المجموعة الرابعة: الجزائر - العراق - البحرين - السودان.

وتقام منافسات دور المجموعات خلال الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر المقبل.

بينما تقام مباريات ربع النهائي يومي 11 و12 أما نصف النهائي فيوم 15 وتختتم البطولة بالنهائي يوم 18.