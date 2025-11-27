منافس مصر - نجم الأردن يتعرض للإصابة.. وشكوك حول لحاقه بـ كأس العرب

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:43

كتب : FilGoal

يزن النعيمات يسجل ويحتفل بهدف الأردن في مصر

ذكرت صحيفة الملاعب الأردنية أن يزن النعيمات نجم الأردن تعرض لإصابة قوية في الركبة، قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العرب.

ويتواجد المنتخب الاردني في مجموعة واحدة مع مصر والإمارات والكويت.

وأوضح التقرير أن النعيمات نقل إلى المستشفى بسبب هذه الإصابة.

وأضاف التقرير أن الجهاز الفني للنشامى ينتظر نتائج الفحوصات التي خضع لها النعيمات، وهناك شكوك حول لحاقه بكأس العرب.

وقد يؤثر الغياب المحتمل للنعيمات على حظوظ الأردن بصفته نجم الفريق وهدافه.

بدأ المنتخب الأردني يوم السبت معسكره التحضيري لبطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويستمر معسكر منتخب الأردن في العاصمة عمان حتى يوم السبت المقبل، ثم يسافر بعدها إلى قطر لخوض البطولة.

واختار المغربي جمال السلامي مدرب منتخب الأردن 23 لاعبا لخوض بطولة كأس العرب.

وضمت القائمة يزن النعيمات نجم المنتخب الأردني ونادي العربي القطري.

فيما يغيب موسى التعمري جناح نادي رين الفرنسي نظرا لإقامة البطولة في وقت ليس ضمن الأجندة الدولية.

وجاءت قائمة الأردن على النحو التالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى - نور بني عطية - مالك شلبية

الدفاع: عبد الله نصيب - سعد الروسان - سليم عبيد - حسام أبو الذهب - علي حجبي - هادي الحوراني - عصام السميري - أدهم القريشي

الوسط: رجائي عايد - عامر جاموس - نزار الرشدان - إبراهيم سعادة - محمد أبو حشيش - مهند أبو طه - عودة الفاخوري

الهجوم: أحمد عرسان - محمود مرضي - محمد أبو زريق - علي علوان - يزن النعيمات

ويبدأ المنتخب الأردني مباراته أمام الإمارات يوم 3 ديسمبر، فيما تقام مباراته أمام المنتخب المصري يوم 9 ديسمبر.

يزن النعيمات الأردن مصر كأس العرب
