كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى هولندا من أجل مشاركة أولى في بطولة العالم

غادرت بعثة منتخب مصر لسيدات كرة اليد مطار القاهرة متجهة إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم.

ويشارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في بطولة العالم، وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويفتتح منتخب مصر للسيدات مشواره بمواجهة النمسا غدا الجمعة في الجولة الافتتاحية.

وتترأس عبير عقيل بعثة منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم التي تستضيفها دولتي هولندا وألمانيا.

وتضم القائمة ثنائي محترف هو: مي جمعة حارس مرمى كوزالين البولندي ومروة عيد لاعب نيس الفرنسي.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من

حراسة المرمى: مي جمعة – جهاد وائل – جنة نور

الجناح الأيسر: نوران خالد – أمينة هشام

الظهير الأيسر: تقى كامل – لوجين أسامة – شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة – فاطمة محمود

صانع الألعاب: مروة عيد – نادين طارق – شروق محمود

الظهير الأيمن: روان سعيد – يارا هاني – ملك عمرو

الجناح الأيمن: أمينة عاطف – ملك طلعت

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

28 نوفمبر: النمسا × مصر

30 نوفمبر: مصر × هولندا

2 ديسمبر: الأرجنتين × مصر