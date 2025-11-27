كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى هولندا من أجل مشاركة أولى في بطولة العالم

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:31

كتب : محمد سمير

سيدات منتخب مصر - كرة يد

غادرت بعثة منتخب مصر لسيدات كرة اليد مطار القاهرة متجهة إلى هولندا للمشاركة في بطولة العالم.

ويشارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في بطولة العالم، وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويفتتح منتخب مصر للسيدات مشواره بمواجهة النمسا غدا الجمعة في الجولة الافتتاحية.

أخبار متعلقة:
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة

وتترأس عبير عقيل بعثة منتخب مصر للسيدات في بطولة العالم التي تستضيفها دولتي هولندا وألمانيا.

وتضم القائمة ثنائي محترف هو: مي جمعة حارس مرمى كوزالين البولندي ومروة عيد لاعب نيس الفرنسي.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من

حراسة المرمى: مي جمعة – جهاد وائل – جنة نور

الجناح الأيسر: نوران خالد – أمينة هشام

الظهير الأيسر: تقى كامل – لوجين أسامة – شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة – فاطمة محمود

صانع الألعاب: مروة عيد – نادين طارق – شروق محمود

الظهير الأيمن: روان سعيد – يارا هاني – ملك عمرو

الجناح الأيمن: أمينة عاطف – ملك طلعت

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

28 نوفمبر: النمسا × مصر

30 نوفمبر: مصر × هولندا

2 ديسمبر: الأرجنتين × مصر

كرة يد كرة يد للسيدات منتخب مصر سيدات مصر
نرشح لكم
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 وفاة نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 انتهت سوبر اليد – الأهلي (26)-(22) سموحة.. الأحمر بطل السوبر كرة يد - موعد مباراة الأهلي وسموحة في السوبر المصري
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك 38 دقيقة | الكرة المصرية
بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
منافس مصر - اتحاد جنوب إفريقيا: سنصل لاتفاق مع اللاعبين حول المكافآت قبل الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين 2 ساعة | كأس العرب
كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي 3 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517982/كرة-يد-بعثة-منتخب-السيدات-تطير-إلى-هولندا-من-أجل-مشاركة-أولى-في-بطولة-العالم