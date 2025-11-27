بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:22

كتب : FilGoal

فيتينيا - باريس سان جيرمان

يرى البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن رغم الإشادة الكبيرة التي ينالها.

أخبار متعلقة:
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء كأس العالم للأندية - فيتينيا: حققنا المطلوب ونبحث عن صدارة المجموعة فيتينيا: هذا حلمنا جميعا.. وهذه أسباب رغبتنا في الفوز بدوري الأبطال فيتينيا: الهدف بعد 26 تمريرة في أرسنال يُظهر قوة باريس

وخسر توتنام أمام باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة سجلها خلالها فيتينيا 3 أهداف "هاتريك".

وقال فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان في تصريحات للصحفيين: "لست في أفضل حالاتي، والأفضل لم يأت بعد".

وأضاف اللاعب البرتغالي "أحتاج إلى الحفاظ على مستواي، ومواصلة التقدم، والتحسن من جديد".

وأثنى توماس فرانك مدرب توتنام على فيتينيا ووصفه بأفضل لاعب وسط في العالم.

وتابع "فيتينيا هو أفضل لاعب وسط في العالم. أعتقد أنه سيكون الفائز القادم بالكرة الذهبية".

وسجل فيتينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك توتنام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 5 جولات.

بينما يتواجد توتنام في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

ويستضيف توتنام فريق سلافيا براج في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 10 ديسمبر بنفس الجولة.

فيتينيا - باريس سان جيرمان فيتينيا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا جيرارد: ليفربول لديه أزمة ثقة ويحتاج لتدخل عاجل.. وأي مدير فني سيدفع بمحمد صلاح هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا أرتيتا: الفوز على بايرن ميونيخ يمنحنا مزيد من الثقة.. والطريق لا يزال طويلا لحسم أبطال أوروبا رايس: أرسنال قدم واحدة من أفضل لياليه الأوروبية أمام بايرن ميونيخ
أخر الأخبار
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (0)-(1) سموحة.. جووول الأول 25 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - الترجي يوضح: توجاي انضم لمنتخب الجزائر بعد التنسيق مع جهازنا الطبي ساعة | كأس العرب
بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517981/بعد-وصفه-بالأفضل-في-العالم-فيتينيا-لست-في-أفضل-حالاتي