بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي

يرى البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان أنه لم يصل إلى أفضل مستوياته حتى الآن رغم الإشادة الكبيرة التي ينالها.

وخسر توتنام أمام باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة سجلها خلالها فيتينيا 3 أهداف "هاتريك".

وقال فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان في تصريحات للصحفيين: "لست في أفضل حالاتي، والأفضل لم يأت بعد".

وأضاف اللاعب البرتغالي "أحتاج إلى الحفاظ على مستواي، ومواصلة التقدم، والتحسن من جديد".

وأثنى توماس فرانك مدرب توتنام على فيتينيا ووصفه بأفضل لاعب وسط في العالم.

وتابع "فيتينيا هو أفضل لاعب وسط في العالم. أعتقد أنه سيكون الفائز القادم بالكرة الذهبية".

وسجل فيتينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك توتنام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 5 جولات.

بينما يتواجد توتنام في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

ويستضيف توتنام فريق سلافيا براج في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 10 ديسمبر بنفس الجولة.