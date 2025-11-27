الخليج: الهلال طلب ضم مدافعنا.. ولم يصلنا أي عرض بـ100 مليون ريال

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا

أكد حسين الدبيس مدير الكرة بنادي الخليج وصول عرض رسمي للنادي من جانب إدارة الهلال للحصول على خدمات مراد هوساوي لاعب الفريق.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن الهلال يرغب في ضم اللاعب خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل رغبة سيميوني إنزاجي في ضمه.

وقال حسين الدبيس في تصريحات عبر قناة إم بي سي أكشن:" العرض الوحيد الرسمي الذي وصل النادي من نادي الهلال، للحصول على خدمات مراد هوساوي".

أخبار متعلقة:
محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة دون إعلان أسباب.. الاتحاد الإماراتي يعلن سحب ملف ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2031 الشباب ينتظر مصير كاراسكو أمام اتحاد جدة في كأس الملك الرياضية: اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد حسن كادش

وأضاف "لكن لا يوجد أي تطورات فيما يخص التفاوض، أو رحيل اللاعب عن الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة بصورة نهائية".

وأكمل "هناك أندية ترغب في الحصول على خدمات مراد هوساوي، ولكن التواصل عن طريق شخصيات، ولم يتم إرسال عرض رسمي مثل الهلال".

وواصل "النادي لم يصله أي عرض بقيمة 100 مليون ريال كما يتردد وهذا الأمر غير صحيح".

ويرتبط اسم مراد هوساوي، بالانتقال إلى أندية الهلال واتحاد جدة، حيث ترغب عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب في ظل المستويات التي يقدمها بالموسم الحالي مع الخليج بالدوري السعودي.

الهلال الخليج مراد هوساوي
نرشح لكم
في ليلة مقصية رونالدو.. جماهير النصر تسجل رقما قياسيا في الأول بارك نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية الشباب ينتظر مصير كاراسكو أمام اتحاد جدة في كأس الملك الرياضية: اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد حسن كادش أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد لـ رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي مؤمن سليمان: الخسارة برباعية؟ الهلال يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك 24 دقيقة | الكرة المصرية
بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - اتحاد جنوب إفريقيا: سنصل لاتفاق مع اللاعبين حول المكافآت قبل الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين 2 ساعة | كأس العرب
كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517980/الخليج-الهلال-طلب-ضم-مدافعنا-ولم-يصلنا-أي-عرض-بـ100-مليون-ريال