الخليج: الهلال طلب ضم مدافعنا.. ولم يصلنا أي عرض بـ100 مليون ريال

أكد حسين الدبيس مدير الكرة بنادي الخليج وصول عرض رسمي للنادي من جانب إدارة الهلال للحصول على خدمات مراد هوساوي لاعب الفريق.

وأوضحت جريدة اليوم السعودية أن الهلال يرغب في ضم اللاعب خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة، في ظل رغبة سيميوني إنزاجي في ضمه.

وقال حسين الدبيس في تصريحات عبر قناة إم بي سي أكشن:" العرض الوحيد الرسمي الذي وصل النادي من نادي الهلال، للحصول على خدمات مراد هوساوي".

وأضاف "لكن لا يوجد أي تطورات فيما يخص التفاوض، أو رحيل اللاعب عن الفريق خلال نافذة الانتقالات الشتوية القادمة بصورة نهائية".

وأكمل "هناك أندية ترغب في الحصول على خدمات مراد هوساوي، ولكن التواصل عن طريق شخصيات، ولم يتم إرسال عرض رسمي مثل الهلال".

وواصل "النادي لم يصله أي عرض بقيمة 100 مليون ريال كما يتردد وهذا الأمر غير صحيح".

ويرتبط اسم مراد هوساوي، بالانتقال إلى أندية الهلال واتحاد جدة، حيث ترغب عدد من الأندية في التعاقد مع اللاعب في ظل المستويات التي يقدمها بالموسم الحالي مع الخليج بالدوري السعودي.