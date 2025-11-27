ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال العلامة الكاملة منفردا عقب مرور خمس جولات بعد الفوز في مبارياته الخمسة.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

وتعرضت فرق برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وإنتر وبايرن ميونيخ للخسارة في الجولة الخامسة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 5 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- أرسنال 15 نقطة (+13)

2- باريس سان جيرمان 12 نقطة (+11)

3- بايرن ميونيخ 12 نقطة (+9)

4- إنتر 12 نقطة (+9)

5- ريال مدريد 12 نقطة (+7)

6- دورتموند 10 نقاط (+6)

7- تشيلسي 10 نقاط (+6)

8- سبورتنج لشبونة 10 نقاط (+6)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- مانشستر سيتي 10 نقاط (+5)

10- أتالانتا 10 نقاط (+1)

11- نيوكاسل 9 نقاط (+7)

12- أتلتيكو مدريد 9 نقاط (+2)

13- ليفربول 9 نقاط (+2)

14- جالاتاسراي 9 نقاط (+1)

15- أيندهوفن 8 نقاط (+5)

16- توتنام 8 نقاط (+3)

17- باير ليفركوزن 8 نقاط (2-)

18- برشلونة 7 نقاط (+2)

19- كاراباج 7 نقاط (1-)

20- نابولي 7 نقاط (3-)

21- مارسيليا 6 نقاط (+2)

22- يوفنتوس 6 نقاط (0)

23- موناكو 6 نقاط (2-)

24- بافوس 6 نقاط (3-)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- رويال سان جيلواز - 6 نقاط (7-)

26- كلوب بروج - 4 نقاط (5-)

27- أتلتيك بلباو - 4 نقاط (5-)

28- فرانكفورت - 4 نقاط (7-)

29- كوبنهاجن - 4 نقاط (7-)

30- بنفيكا - 3 نقاط (4-)

31- سلافيا براج - 3 نقاط (6-)

32- بودو جليمت - نقطتان (4-)

33- أولمبياكوس - نقطتان (8-)

34- فياريال - نقطة واحدة (8-)

35- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (10-)

36- أياكس - 0 نقطة (15-)

وتقام الجولة السادسة من مرحلة المجموعات يومي 9 و10 ديسمبر المقبل:

الثلاثاء 9 ديسمبر

كايرات ألماتي × أولمبياكوس - 5:30 مساء

بايرن ميونيخ × سبورتنج لشبونة - 7:45 مساء

أتالانتا × تشيلسي - 10 مساء

برشلونة × فرانكفورت - 10 مساء

إنتر × ليفربول - 10 مساء

موناكو × جالاتاسراي - 10 مساء

أيندهوفن × أتلتيكو مدريد - 10 مساء

سان جيلواز × مارسيليا - 10 مساء

توتنام × سلافيا براج - 10 مساء

الأربعاء 10 ديسمبر

كاراباج × أياكس - 7:45 مساء

فياريال × كوبنهاجن - 7:45 مساء

أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان - 10 مساء

باير ليفركوزن × نيوكاسل - 10 مساء

بنفيكا × نابولي - 10 مساء

كلوب بروج × أرسنال - 10 مساء

دورتموند × بودو جليمت - 10 مساء

يوفنتوس × بافوس - 10 مساء

ريال مدريد × مانشستر سيتي - 10 مساء