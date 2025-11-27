ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:16
كتب : FilGoal
اختتمت منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وحقق أرسنال العلامة الكاملة منفردا عقب مرور خمس جولات بعد الفوز في مبارياته الخمسة.
ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.
وتعرضت فرق برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وإنتر وبايرن ميونيخ للخسارة في الجولة الخامسة.
ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 5 جولات:
- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)
1- أرسنال 15 نقطة (+13)
2- باريس سان جيرمان 12 نقطة (+11)
3- بايرن ميونيخ 12 نقطة (+9)
4- إنتر 12 نقطة (+9)
5- ريال مدريد 12 نقطة (+7)
6- دورتموند 10 نقاط (+6)
7- تشيلسي 10 نقاط (+6)
8- سبورتنج لشبونة 10 نقاط (+6)
- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)
*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*
9- مانشستر سيتي 10 نقاط (+5)
10- أتالانتا 10 نقاط (+1)
11- نيوكاسل 9 نقاط (+7)
12- أتلتيكو مدريد 9 نقاط (+2)
13- ليفربول 9 نقاط (+2)
14- جالاتاسراي 9 نقاط (+1)
15- أيندهوفن 8 نقاط (+5)
16- توتنام 8 نقاط (+3)
17- باير ليفركوزن 8 نقاط (2-)
18- برشلونة 7 نقاط (+2)
19- كاراباج 7 نقاط (1-)
20- نابولي 7 نقاط (3-)
21- مارسيليا 6 نقاط (+2)
22- يوفنتوس 6 نقاط (0)
23- موناكو 6 نقاط (2-)
24- بافوس 6 نقاط (3-)
- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)
25- رويال سان جيلواز - 6 نقاط (7-)
26- كلوب بروج - 4 نقاط (5-)
27- أتلتيك بلباو - 4 نقاط (5-)
28- فرانكفورت - 4 نقاط (7-)
29- كوبنهاجن - 4 نقاط (7-)
30- بنفيكا - 3 نقاط (4-)
31- سلافيا براج - 3 نقاط (6-)
32- بودو جليمت - نقطتان (4-)
33- أولمبياكوس - نقطتان (8-)
34- فياريال - نقطة واحدة (8-)
35- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (10-)
36- أياكس - 0 نقطة (15-)
وتقام الجولة السادسة من مرحلة المجموعات يومي 9 و10 ديسمبر المقبل:
الثلاثاء 9 ديسمبر
كايرات ألماتي × أولمبياكوس - 5:30 مساء
بايرن ميونيخ × سبورتنج لشبونة - 7:45 مساء
أتالانتا × تشيلسي - 10 مساء
برشلونة × فرانكفورت - 10 مساء
إنتر × ليفربول - 10 مساء
موناكو × جالاتاسراي - 10 مساء
أيندهوفن × أتلتيكو مدريد - 10 مساء
سان جيلواز × مارسيليا - 10 مساء
توتنام × سلافيا براج - 10 مساء
الأربعاء 10 ديسمبر
كاراباج × أياكس - 7:45 مساء
فياريال × كوبنهاجن - 7:45 مساء
أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان - 10 مساء
باير ليفركوزن × نيوكاسل - 10 مساء
بنفيكا × نابولي - 10 مساء
كلوب بروج × أرسنال - 10 مساء
دورتموند × بودو جليمت - 10 مساء
يوفنتوس × بافوس - 10 مساء
ريال مدريد × مانشستر سيتي - 10 مساء