ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 12:16

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - كأس نهائي دوري أبطال أوروبا

اختتمت منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق أرسنال العلامة الكاملة منفردا عقب مرور خمس جولات بعد الفوز في مبارياته الخمسة.

ويتأهل أول 8 أندية مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما الفرق من التاسع إلى 24 ستلعب ملحق ليتأهل 8 أندية أخرى لثمن النهائي.

أخبار متعلقة:
سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا أرتيتا: الفوز على بايرن ميونيخ يمنحنا مزيد من الثقة.. والطريق لا يزال طويلا لحسم أبطال أوروبا في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا - كوبنهاجن يحقق انتصاره الأول.. وديفيد لويز يخطف نقطة لـ بافوس ضد موناكو

وتعرضت فرق برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي وإنتر وبايرن ميونيخ للخسارة في الجولة الخامسة.

ويستعرض لكم FilGoal.com ترتيب دوري أبطال أوروبا عقب مرور 5 جولات:

- المراكز المؤهلة مباشرة لثمن النهائي: (الأول إلى الثامن)

1- أرسنال 15 نقطة (+13)

2- باريس سان جيرمان 12 نقطة (+11)

3- بايرن ميونيخ 12 نقطة (+9)

4- إنتر 12 نقطة (+9)

5- ريال مدريد 12 نقطة (+7)

6- دورتموند 10 نقاط (+6)

7- تشيلسي 10 نقاط (+6)

8- سبورتنج لشبونة 10 نقاط (+6)

- المراكز المؤهلة للملحق قبل ثمن النهائي: (الـ 9 إلى 26)

*يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقا عن طريق القرعة بإقامة مواجهة ذهابا وإيابا ليلتحق 8 متأهلين إلى أصحاب أول 8 مراكز في الترتيب بثمن النهائي*

9- مانشستر سيتي 10 نقاط (+5)

10- أتالانتا 10 نقاط (+1)

11- نيوكاسل 9 نقاط (+7)

12- أتلتيكو مدريد 9 نقاط (+2)

13- ليفربول 9 نقاط (+2)

14- جالاتاسراي 9 نقاط (+1)

15- أيندهوفن 8 نقاط (+5)

16- توتنام 8 نقاط (+3)

17- باير ليفركوزن 8 نقاط (2-)

18- برشلونة 7 نقاط (+2)

19- كاراباج 7 نقاط (1-)

20- نابولي 7 نقاط (3-)

21- مارسيليا 6 نقاط (+2)

22- يوفنتوس 6 نقاط (0)

23- موناكو 6 نقاط (2-)

24- بافوس 6 نقاط (3-)

- المراكز التي ستودع من مرحلة المجموعات (25 إلى 36)

25- رويال سان جيلواز - 6 نقاط (7-)

26- كلوب بروج - 4 نقاط (5-)

27- أتلتيك بلباو - 4 نقاط (5-)

28- فرانكفورت - 4 نقاط (7-)

29- كوبنهاجن - 4 نقاط (7-)

30- بنفيكا - 3 نقاط (4-)

31- سلافيا براج - 3 نقاط (6-)

32- بودو جليمت - نقطتان (4-)

33- أولمبياكوس - نقطتان (8-)

34- فياريال - نقطة واحدة (8-)

35- كايرات ألماتي - نقطة واحدة (10-)

36- أياكس - 0 نقطة (15-)

وتقام الجولة السادسة من مرحلة المجموعات يومي 9 و10 ديسمبر المقبل:

الثلاثاء 9 ديسمبر

كايرات ألماتي × أولمبياكوس - 5:30 مساء

بايرن ميونيخ × سبورتنج لشبونة - 7:45 مساء

أتالانتا × تشيلسي - 10 مساء

برشلونة × فرانكفورت - 10 مساء

إنتر × ليفربول - 10 مساء

موناكو × جالاتاسراي - 10 مساء

أيندهوفن × أتلتيكو مدريد - 10 مساء

سان جيلواز × مارسيليا - 10 مساء

توتنام × سلافيا براج - 10 مساء

الأربعاء 10 ديسمبر

كاراباج × أياكس - 7:45 مساء

فياريال × كوبنهاجن - 7:45 مساء

أتلتيك بلباو × باريس سان جيرمان - 10 مساء

باير ليفركوزن × نيوكاسل - 10 مساء

بنفيكا × نابولي - 10 مساء

كلوب بروج × أرسنال - 10 مساء

دورتموند × بودو جليمت - 10 مساء

يوفنتوس × بافوس - 10 مساء

ريال مدريد × مانشستر سيتي - 10 مساء

دوري أبطال أوروبا أرسنال
نرشح لكم
أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي تشابي ألونسو يسهب في الإشادة بـ مبابي وفينيسيوس كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا تقييم صلاح أمام إيندهوفن من الصحف الإنجليزية مبابي: ما زال يمكنني التحسن.. وفينسيوس قدم مباراة رائعة جيرارد: ليفربول لديه أزمة ثقة ويحتاج لتدخل عاجل.. وأي مدير فني سيدفع بمحمد صلاح
أخر الأخبار
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (0)-(1) سموحة.. جووول الأول 25 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - الترجي يوضح: توجاي انضم لمنتخب الجزائر بعد التنسيق مع جهازنا الطبي ساعة | كأس العرب
بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517979/ترتيب-أبطال-أوروبا-أرسنال-وحيدا-بالعلامة-الكاملة-بعد-5-جولات-واشتعال-منافسة-المراكز-الأولى