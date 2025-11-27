دون إعلان أسباب.. الاتحاد الإماراتي يعلن سحب ملف ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2031

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 11:30

كتب : FilGoal

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سحب ملف ترشحه من استضافة نهائيات كأس آسيا 2031.

ولم يذكر الاتحاد الإماراتي في بيانه المختصر، أسباب سحب ملف الترشح.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي تقديم ملف استضافة كأس آسيا بجانب 6 ملفات أخرى منافسة.

أخبار متعلقة:
دوري أبطال آسيا 2 - في غياب النحاس.. الزوراء يهزم جوا ويقترب من التأهل أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد لـ رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية أبطال آسيا - مؤمن سليمان يخسر مع الشرطة العراقي برباعية أمام الهلال كأس العرب - جميع المنافسين من آسيا.. تحديد مجموعة مصر ومواعيد المباريات

ومن المقرر أن يتم إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2031 في العام المقبل.

وتستضيف دولة السعودية منافسات آسيا 2027 والمقرر لها خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير من ذلك العام.

وكانت آخر مرة استضافت فيها الإمارات كأس آسيا، عام 2019 والتي توجت بها قطر بعد الفوز على اليابان.

وبذلك تتنافس 6 ملفات على استضافة كأس آسيا 2031 بينهم دولة عربية وحيدة وهي الكويت.

أما باقي الدول المتنافسة على استضافة كأس آسيا 2031 كالآتي:

(أستراليا - الهند - إندونيسيا - الكويت - كوريا الجنوبية) بالإضافة إلى ملف مشترك بين دول (قيرغزستان - طاجكستان - أوزبكستان)

كأس آسيا الاتحاد الإماراتي منتخب الإمارات
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا 2 - في غياب النحاس.. الزوراء يهزم جوا ويقترب من التأهل أبطال آسيا - مؤمن سليمان يخسر مع الشرطة العراقي برباعية أمام الهلال فيفا يكشف تفاصيل قرعة كأس العالم.. وموعد الإعلان عن مواعيد المباريات كأس العرب – الكويت تفوز على موريتانيا وتتأهل لمجموعة مصر انتهت منافس مصر في كأس العرب - الكويت (2)-(0) موريتانيا جيسوس يدعو لاعبي النصر لمواصلة الانتصارات ويشبه هدف رونالدو بهدفه أمام يوفنتوس منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب
أخر الأخبار
نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية 7 دقيقة | سعودي في الجول
منافس مصر - نجم الأردن يتعرض للإصابة.. وشكوك حول لحاقه بـ كأس العرب 11 دقيقة | كأس العرب
كرة يد - بعثة منتخب السيدات تطير إلى هولندا من أجل مشاركة أولى في بطولة العالم 22 دقيقة | كرة يد
بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
الخليج: الهلال طلب ضم مدافعنا.. ولم يصلنا أي عرض بـ100 مليون ريال 35 دقيقة | سعودي في الجول
ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
محامي رمضان صبحي: التواصل معه صعب بسبب القضية الأخرى.. وحالة بوجبا مختلفة 47 دقيقة | الكرة المصرية
دون إعلان أسباب.. الاتحاد الإماراتي يعلن سحب ملف ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2031 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517977/دون-إعلان-أسباب-الاتحاد-الإماراتي-يعلن-سحب-ملف-ترشحه-لاستضافة-كأس-آسيا-2031