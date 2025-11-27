دون إعلان أسباب.. الاتحاد الإماراتي يعلن سحب ملف ترشحه لاستضافة كأس آسيا 2031

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم سحب ملف ترشحه من استضافة نهائيات كأس آسيا 2031.

ولم يذكر الاتحاد الإماراتي في بيانه المختصر، أسباب سحب ملف الترشح.

وكانت الإمارات قد أعلنت في فبراير الماضي تقديم ملف استضافة كأس آسيا بجانب 6 ملفات أخرى منافسة.

ومن المقرر أن يتم إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا 2031 في العام المقبل.

وتستضيف دولة السعودية منافسات آسيا 2027 والمقرر لها خلال الفترة من 7 يناير وحتى 5 فبراير من ذلك العام.

وكانت آخر مرة استضافت فيها الإمارات كأس آسيا، عام 2019 والتي توجت بها قطر بعد الفوز على اليابان.

وبذلك تتنافس 6 ملفات على استضافة كأس آسيا 2031 بينهم دولة عربية وحيدة وهي الكويت.

أما باقي الدول المتنافسة على استضافة كأس آسيا 2031 كالآتي:

(أستراليا - الهند - إندونيسيا - الكويت - كوريا الجنوبية) بالإضافة إلى ملف مشترك بين دول (قيرغزستان - طاجكستان - أوزبكستان)