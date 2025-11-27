تشابي ألونسو يسهب في الإشادة بـ مبابي وفينيسيوس

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 11:20

كتب : FilGoal

تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد

أسهب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في الإشادة بنجمه كيليان مبابي الذي سجل سوبر هاتريك قاد به الفريق للفوز على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال وسجل مبابي رباعية الملكي.

وقال ألونسو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مبابي سجل 22 هدفا من أصل 40 هدفا أحرزناها هذا الموسم؟ إنه أمر مهم جدا. الأهداف هي العنصر الأكثر أهمية، شخصيته وقيادته وتأثيره اليومي أمور غير ملموسة لكنها ضرورية لبناء فريق وخلق الترابط والوحدة".

سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة تقييم صلاح أمام إيندهوفن من الصحف الإنجليزية مبابي: ما زال يمكنني التحسن.. وفينسيوس قدم مباراة رائعة

وأضاف "أشعر بالأسف بشأن هدف فينيسيوس جونيور الملغى لأنها كانت لعبة تحدثنا عنها، إنه هدف نموذجي بالنسبة لفيني، يقطع من الخارج إلى الداخل ويسدد نحو الزاوية البعيدة".

وتابع المدرب الإسباني "أريد أن أُشيد بانسجامه مع كيليان، وصنعه لتمرّيرتين حاسمتين، والتأثير الذي تركه".

وأكمل "بشكل عام، نجحنا في الخروج بفوز بفضل الأمور الإيجابية مثل أهداف كيليان، وأداء فينيسيوس جونيور، ولاعبين آخرين قدّموا مستوى جيدًا أيضًا".

وواصل "أريد تقييم أهم ما في المباراة، وهو النقاط الثلاث. كنّا بحاجة للفوز والتواجد بين الثمانية الأوائل، أصبح في جعبتنا 12 نقطة وعدنا إلى سكة الانتصارات بعد 3 مباريات دون فوز".

وأوضح "لم يفاجئني أداء أولمبياكوس. نعرف تماما جودة الفريق. يمتلكون جودة عالية وروح جماعية كبيرة".

وأتم تشابي ألونسو "الآن سنلعب مباراتين ضد جيرونا ثم أتليتك بلباو. سنستعد للمباراتين بقوة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعد تعويض خسارته أمام ليفربول في الجولة السابقة.

ريال مدريد تشابي ألونسو
