تشابي ألونسو يسهب في الإشادة بـ مبابي وفينيسيوس

أسهب تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد في الإشادة بنجمه كيليان مبابي الذي سجل سوبر هاتريك قاد به الفريق للفوز على أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال وسجل مبابي رباعية الملكي.

وقال ألونسو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "مبابي سجل 22 هدفا من أصل 40 هدفا أحرزناها هذا الموسم؟ إنه أمر مهم جدا. الأهداف هي العنصر الأكثر أهمية، شخصيته وقيادته وتأثيره اليومي أمور غير ملموسة لكنها ضرورية لبناء فريق وخلق الترابط والوحدة".

وأضاف "أشعر بالأسف بشأن هدف فينيسيوس جونيور الملغى لأنها كانت لعبة تحدثنا عنها، إنه هدف نموذجي بالنسبة لفيني، يقطع من الخارج إلى الداخل ويسدد نحو الزاوية البعيدة".

وتابع المدرب الإسباني "أريد أن أُشيد بانسجامه مع كيليان، وصنعه لتمرّيرتين حاسمتين، والتأثير الذي تركه".

وأكمل "بشكل عام، نجحنا في الخروج بفوز بفضل الأمور الإيجابية مثل أهداف كيليان، وأداء فينيسيوس جونيور، ولاعبين آخرين قدّموا مستوى جيدًا أيضًا".

وواصل "أريد تقييم أهم ما في المباراة، وهو النقاط الثلاث. كنّا بحاجة للفوز والتواجد بين الثمانية الأوائل، أصبح في جعبتنا 12 نقطة وعدنا إلى سكة الانتصارات بعد 3 مباريات دون فوز".

وأوضح "لم يفاجئني أداء أولمبياكوس. نعرف تماما جودة الفريق. يمتلكون جودة عالية وروح جماعية كبيرة".

وأتم تشابي ألونسو "الآن سنلعب مباراتين ضد جيرونا ثم أتليتك بلباو. سنستعد للمباراتين بقوة".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعد تعويض خسارته أمام ليفربول في الجولة السابقة.