كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 11:15

كريستيان كيفو - إنتر

اعترف كريستيان كيفو، المدير الفني لإنتر، أن خسارة فريقه في اللحظات الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد 2-1 في دوري أبطال أوروبا كانت مؤلمة لجميع اللاعبين.

وخطف أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا أمام إنتر في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال كيفو عبر شبكة سكاي سبورت: "الأمر مؤلم للجميع، لأن هناك الكثير من الندم. جئنا هنا متحفزين لتحقيق الكثير، أكثر من العودة خاليي الوفاض".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل جيد، ثم استقبلنا الهدف، لكن كان لدينا القوة والشجاعة للرد، وأظهرنا الجودة والاندفاع".

وتابع "كان هناك بعض الهجمات المرتدة التي لم نستفد منها بشكل جيد، ثم في الدقيقة الأخيرة جاءت هذه الركنية من العدم. كنا لدينا أفضل لاعبي الفريق في منطقة الجزاء للكرات الثابتة وللارتفاع والقدرة على اللعب في الهواء، لكننا استقبلنا هدفًا".

وتابع: "هذا الفريق يجب أن يكون مدركًا لقوته، ويجب أن يفهم لحظات المباراة، وأن يكون أكثر حسمًا وأكثر فاعلية أمام المرمى، وألا يركز فقط على كرة جميلة".

وبسؤاله عن الدفاع أجاب "إذا انتظرنا الكرة فقط، فإننا نمنح الخصوم وقتًا لإعادة تنظيم أنفسهم، وهذا سبب فقداننا الكرة بسهولة أحيانًا".

واختتم كيفو تصريحاته: "حاول الجميع بذل أقصى جهد، لا أستطيع لوم أي لاعب، بالطبع كان بإمكاننا التحسن، لكن سنحلل المباراة ونتعلم من هذه الأخطاء".

وتلقى إنتر الخسارة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بعدما سقط أمام ميلان غريمه التقليدي بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات.

وتفوق أتلتيكو مدريد على إنتر للمرة الثالثة على التوالي بين المباريات الرسمية والودية وفاز في الـ 3 مباريات بنتيجة 2-1.

الخسارة الأولى لإنتر أوقفت رصيده عند 12 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث وارتقى للمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.

