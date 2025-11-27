سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا

كشف دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن فريقه كان لديه خطة لكسر دفاعات إنتر، ونجحت بشكل كامل أمام أحد أفضل فرق دوري أبطال أوروبا حسب تصريحاته.

وخطف أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا أمام إنتر في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وقال سيميوني عبر أمازون برايم إيطاليا: "لعبنا ضد فريق قوي للغاية، أعتقد أنه من أفضل الفرق في دوري أبطال أوروبا. كنا نعرف ذلك".

وتابع "هدفنا في الشوط الأول كان الحد من كرة الفريق بالسرعة والقدرة البدنية، خاصة عند استعادة الكرة. كنا نعلم أنهم سيعانون على الهجمات المرتدة، خصوصًا خلف الأظهرة".

وأضاف سيميوني "مع معرفة أننا يمكننا الاعتماد على جزء مختلف من استراتيجيتنا في الشوط الثاني، سمحت لنا التبديلات بالاستمرار في الخطة. ألقينا بكل ما لدينا، تغيرت مجريات المباراة، كان لدينا الكرة وهم ينفذون الهجمات السريعة لإلحاق الضرر بنا. ولحسن الحظ، حصلنا على نتيجة كنا بحاجة لها في دوري الأبطال".

أما عن الفوز في الدقيقة 94 فكشف سيميوني "جعل الهدف في الدقيقة 94 الفوز أكثر إثارة، لكن سواء فزنا أو تعادلنا أو خسرنا، كانت هذه هي الخطة".

وتابع: "نحتاج للعمل، لدي لاعبين يدعمونني، والكثير على مقاعد البدلاء أرادوا اللعب، لكنهم قاموا بما يجب عليهم القيام به".

واختتم تصريحاته: "سوف نواصل العمل على تنفيذ خططنا وتحقيق أفضل النتائج".

وتلقى إنتر الخسارة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بعدما سقط أمام ميلان غريمه التقليدي بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات.

وتفوق أتلتيكو مدريد على إنتر للمرة الثالثة على التوالي بين المباريات الرسمية والودية وفاز في الـ 3 مباريات بنتيجة 2-1.

الخسارة الأولى لإنتر أوقفت رصيده عند 12 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث وارتقى للمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.