الشباب ينتظر مصير كاراسكو أمام اتحاد جدة في كأس الملك
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 11:00
كتب : FilGoal
ينتظر نادي الشباب مصير البلجيكي يانيك كاراسكو في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة بكأس الملك.
ويلعب الشباب ضد اتحاد جدة يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشباب ينتظر موقف كاراسكو النهائي بعدما غاب عن مواجهة الأخدود بالجولة الماضية من الدوري السعودي.
وغاب كاراسكو عن مباراة الشباب ضد الأخدود بسبب الإصابة، وتواجد في أحد العيادات الطبية بفرنسا في محاولة لتعافيه سريعا.
ويعول الجهاز الفني لنادي الشباب على خدمات كاراسكو في المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.
النجم البلجيكي خاض مع الشباب 10 مباريات هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع آخر.
وبشكل عام لعب كاراسكو 55 مباراة بقميص الليوث وسجل 19 هدفا وصنع 24 بجميع المسابقات.
