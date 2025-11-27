الشباب ينتظر مصير كاراسكو أمام اتحاد جدة في كأس الملك

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 11:00

كتب : FilGoal

كاراسكو لاعب الشباب

ينتظر نادي الشباب مصير البلجيكي يانيك كاراسكو في مواجهة اتحاد جدة المرتقبة بكأس الملك.

أخبار متعلقة:
الرياضية: اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد حسن كادش بعد الخسارة برباعية.. مدرب اتحاد جدة: لعبنا ضد الدحيل بالأسماء فقط تقرير: اتحاد جدة ينتظر موقف لاعبي المواليد قبل حسم صفقات يناير الرياضية: كونسيساو يطلب ضم حارس جديد لاتحاد جدة

ويلعب الشباب ضد اتحاد جدة يوم السبت المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الشباب ينتظر موقف كاراسكو النهائي بعدما غاب عن مواجهة الأخدود بالجولة الماضية من الدوري السعودي.

وغاب كاراسكو عن مباراة الشباب ضد الأخدود بسبب الإصابة، وتواجد في أحد العيادات الطبية بفرنسا في محاولة لتعافيه سريعا.

ويعول الجهاز الفني لنادي الشباب على خدمات كاراسكو في المواجهة المرتقبة ضد الاتحاد حامل لقب النسخة الماضية من البطولة.

النجم البلجيكي خاض مع الشباب 10 مباريات هذا الموسم وسجل 6 أهداف وصنع آخر.

وبشكل عام لعب كاراسكو 55 مباراة بقميص الليوث وسجل 19 هدفا وصنع 24 بجميع المسابقات.

كاراسكو الشباب السعودي
نرشح لكم
في ليلة مقصية رونالدو.. جماهير النصر تسجل رقما قياسيا في الأول بارك نجم السعودية: نستهدف التتويج بكأس العرب.. ورينار منحني الفرصة الحقيقية الخليج: الهلال طلب ضم مدافعنا.. ولم يصلنا أي عرض بـ100 مليون ريال الرياضية: اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد حسن كادش أبطال آسيا 2 - في غياب معتاد لـ رونالدو.. النصر يكتسح استقلال دوشنبه برباعية الرياضية: تأجيل محتمل للجولة العاشرة من الدوري السعودي مؤمن سليمان: الخسارة برباعية؟ الهلال يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الرياضية: أهلي جدة يصرف النظر عن مواجهة مانشستر يونايتد وديا
أخر الأخبار
في الجول يكشف تفاصيل أزمة المهدي سليمان مع الزمالك 24 دقيقة | الكرة المصرية
بثلاثية في غزل المحلة.. سموحة أول المتأهلين لدور الـ16 من كأس مصر 59 دقيقة | الكرة المصرية
منافس مصر - اتحاد جنوب إفريقيا: سنصل لاتفاق مع اللاعبين حول المكافآت قبل الأمم الإفريقية ساعة | منتخب مصر
مران الزمالك - محاضرة من عبدالرؤوف.. وجمل خططية تحضيرا لـ كايزر تشيفز ساعة | الكرة المصرية
دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي ساعة | الدوري المصري
أبو ريدة: لدينا أفكار لتطوير منظومة كرة القدم.. وتعاقدنا مع رئيس لجنة حكام مصنف دوليا ساعة | منتخب مصر
كأس العرب - استدعاء يوسف عطال لمنتخب الجزائر للمحليين 2 ساعة | كأس العرب
كرة سلة - الرابطة الوطنية في إفريقيا تُعلن انطلاق عصر جديد من الابتكار الرياضي 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517973/الشباب-ينتظر-مصير-كاراسكو-أمام-اتحاد-جدة-في-كأس-الملك