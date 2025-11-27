تقييم صلاح أمام إيندهوفن من الصحف الإنجليزية

لم ينجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك إيندهوفن في مباراة خسرها فريقه، واستمر في طريق الهزائم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول أمام ضيفه إيندهوفن بنتيجة 1-4 في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيندهوفن حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 3 و4 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ3.5 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان دومينيك سوبوسلاي بمتوسط تقييم بلغ 6.5 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 419 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 250 هدفا وصنع 113 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

