الرياضية: اتحاد جدة يقترب من تجديد عقد حسن كادش

فتح مسؤولو الإدارة الرياضية في شركة نادي اتحاد جدة باب المفاوضات مع الدولي حسن كادش مدافع الفريق لتجديد عقده.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن الرغبة مشتركة بين الطرفين للاستمرار، حيث اتفق الجانبان على مبدأ التجديد.

وأشار التقرير إلى تبقى فقط حسم بعض التفاصيل المتعلقة بمدة العقد الجديدة وقيمته المالية، والتي يقترب الطرفان من التوصل لاتفاق نهائي بشأنها.

وقال كادش في تصريحاته سابقة بعد تألقه مع الاتحاد "أنا سعيد بالانضمام للفريق وأتطلع للاستمرار والمساهمة في تحقيق البطولات".

وانضم كادش لاتحاد جدة قادمًا من نادي التعاون في صيف 2023، ولعب مع الفريق 75 مباراة في الدوري السعودي، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا، وحقق مع الفريق بطولتي الدوري والكأس الموسم الماضي.

وحسمت المصادر لصحيفة الرياضية بأن الاتفاق النهائي على العقد بات قريبًا، ونأمل الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة.

ويعاني اتحاد جدة من سلسلة من تذبذب نتائج الفريق في الدوري عقب مرور 9 جولات.

ويحتل اتحاد جدة المركز السابع برصيد 14 نقطة وبفارق 13 نقطة عن النصر المتصدر.

