مبابي: ما زال يمكنني التحسن.. وفينسيوس قدم مباراة رائعة

أعرب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن سعادته البالغة عقب الفوز الثمين على أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "من الجيد تسجيل هذا العدد من الأهداف حتى الآن لكن ما زال هناك الكثير مما يمكنني تحسينه"

وأضاف " فينسيوس قدم مباراة رائعة وهو لاعب يصنع الفارق دائما، وبالنسبة لأي ظهير من الصعب جدا أن يلعب ضده طوال 90 دقيقة"

وأتم "دخول قائمة تضم دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو من الأمور التي أسعدتني، لأن ريال مدريد يمتلك أسماء عظيمة على مدار تاريخه وشرف لي التواجد بينها وهدفي تحقيق الكثير من الأحلام".

وأنقذ كيليان مبابي فريق ريال مدريد بعد تسجيل أربعة أهداف في فوز فريقه على أولمبياكوس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعد تعويض خسارته أمام ليفربول في الجولة السابقة.

بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين في المركز الثالث والثلاثين من تعادلين فقط.

ورفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أرقام مبابي القياسية المحطمة بعد رباعيته في أولمبياكوس كالآتي:

- ثاني أسرع هاتريك (6 دقائق و42 ثانية) في دوري الأبطال خلف ثلاثية محمد صلاح في 2022 ضد رينجرز خلال 6 دقائق و12 ثانية.

- تخطى كريم بنزيمة بعد تسجيل الهاتريك الخامس له في دوري أبطال أوروبا وبفارق هاتريك وحيد عن ليفاندوفسكي، بينما يبقى الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو (8 هاتريك) لكل منهما.

- رفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد ليتخطى الظاهرة رونالدو صاحب الـ 13 هدفا.

- أصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال بعد بافيتيمبي جوميز الذي سجلها مع ليون ضد دينامو زغرب في ديسمبر 2011.