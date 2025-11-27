مبابي: ما زال يمكنني التحسن.. وفينسيوس قدم مباراة رائعة

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 10:43

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - فينيسيوس - ريال مدريد

أعرب كيليان مبابي نجم ريال مدريد عن سعادته البالغة عقب الفوز الثمين على أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس الكشف عن قائد منتخب فرنسا في غياب مبابي استبعاد مبابي من معسكر فرنسا بسبب الإصابة

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "من الجيد تسجيل هذا العدد من الأهداف حتى الآن لكن ما زال هناك الكثير مما يمكنني تحسينه"

وأضاف " فينسيوس قدم مباراة رائعة وهو لاعب يصنع الفارق دائما، وبالنسبة لأي ظهير من الصعب جدا أن يلعب ضده طوال 90 دقيقة"

وأتم "دخول قائمة تضم دي ستيفانو وكريستيانو رونالدو من الأمور التي أسعدتني، لأن ريال مدريد يمتلك أسماء عظيمة على مدار تاريخه وشرف لي التواجد بينها وهدفي تحقيق الكثير من الأحلام".

وأنقذ كيليان مبابي فريق ريال مدريد بعد تسجيل أربعة أهداف في فوز فريقه على أولمبياكوس.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعد تعويض خسارته أمام ليفربول في الجولة السابقة.

بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين في المركز الثالث والثلاثين من تعادلين فقط.

ورفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أرقام مبابي القياسية المحطمة بعد رباعيته في أولمبياكوس كالآتي:

- ثاني أسرع هاتريك (6 دقائق و42 ثانية) في دوري الأبطال خلف ثلاثية محمد صلاح في 2022 ضد رينجرز خلال 6 دقائق و12 ثانية.

- تخطى كريم بنزيمة بعد تسجيل الهاتريك الخامس له في دوري أبطال أوروبا وبفارق هاتريك وحيد عن ليفاندوفسكي، بينما يبقى الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو (8 هاتريك) لكل منهما.

- رفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد ليتخطى الظاهرة رونالدو صاحب الـ 13 هدفا.

- أصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال بعد بافيتيمبي جوميز الذي سجلها مع ليون ضد دينامو زغرب في ديسمبر 2011.

مبابي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
ذا أثلتيك تكشف موقف إدارة ليفربول من استمرار سلوت أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى تشابي ألونسو يسهب في الإشادة بـ مبابي وفينيسيوس كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا تقييم صلاح أمام إيندهوفن من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
عبد الرؤوف يمنح لاعبي الزمالك راحة يومين قبل كأس الرابطة 23 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - موعد مباراة مصر ضد الكويت.. والقنوات الناقلة المفتوحة والمعلق 34 دقيقة | كأس العرب
معلول: المواجهة الافتتاحية مفتاح أي مسابقة.. ونسعى لإسعاد جماهير تونس بـ كأس العرب 49 دقيقة | كأس العرب
بعد التعادل أمام كايزر تشيفز.. بعثة الزمالك تصل إلى القاهرة ساعة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الإثنين 1 ديسمبر 2025.. كأس العرب والإسماعيلي ضد حرس الحدود ساعة | كأس العرب
طاهر محمد طاهر: لم أكن أعرف سبب المشاجرة حين تدخلت.. وتريزيجيه أسطورة 10 ساعة | الكرة الإفريقية
أحمد حسن: لم نقصر مع أحمد عاطف.. وسيعود إلى مصر بعد تصريحاته 10 ساعة | منتخب مصر
نابولي يفوز على روما في دربي الشمس ويشعل الصدارة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الأهلي (1)-(1) الجيش الملكي.. نقطة لكل فريق 2 كولينا يكشف عن قانون جديد في كرة القدم سيتم تجربته بـ كأس العرب 3 إكرامي لـ في الجول: مساندة الأهلي لـ رمضان ليست غريبة 4 خبر في الجول – الأهلي يقرر تقديم شكوى ضد الجيش الملكي والحكم
/articles/517970/مبابي-ما-زال-يمكنني-التحسن-وفينسيوس-قدم-مباراة-رائعة