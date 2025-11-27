مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غير صحيح فسخ التعاقد مع رمضان صبحي.. وبيان خلال ساعات

نفى مصدر من نادي بيراميدز الأنباء المتداولة عن فسخ تعاقد النادي مع رمضان صبحي بعد حكم إيقافه.

وسبق أن كشف مصدر من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات عن تسلمها خطابا يفيد بإيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز 4 سنوات.

وأشارت تقارير مختلفة إلى وجود بند يسمح لنادي بيراميدز بفسخ التعاقد حال حصل اللاعب على حكم في قضية المنشطات.

وكشف مصدر من بيراميدز لـ FilGoal.com: "كل ما يقال عن فسخ التعاقد رمضان صبحي كلام غير صحيح، وإدارة نادي بيراميدز تدعم اللاعب بشكل كامل".

واختتم المصدر تصريحاته "سيكون هناك بيان رسمي من النادي خلال ساعات لدعم رمضان صبحي في أزمته الحالية".

ويستعد هاني زهران محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز للتقدم بطعن على حكم إيقاف رمضان صبحي أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية.

وكان حازم خميس رئيس المنظومة المصرية لمكافحة المنشطات قد تحدث عن آخر مستجدات أزمة رمضان صبحي وعينة المنشطات.

وكشف خميس في وقت سابق عبر قناة أون تايم سبورتس: "عينة رمضان صبحي كان بها خلل في بعض الأمور الخاصة بالأكواد".

وأوضح "تم إيقاف رمضان لحين انتهاء التحقيقات بينما قررت لجنة الاستماع رفع الإيقاف وعدم إعطاء عقوبة لحين إنهاء القضية".

وفي يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024 قررت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات رفع الإيقاف عن رمضان صبحي.

وتم الطعن على قرار رفع الإيقاف عن رمضان صبحي ليتحول الأمر إلى المحكمة الرياضية (كاس).

