جيرارد: ليفربول لديه أزمة ثقة ويحتاج لتدخل عاجل.. وأي مدير فني سيدفع بمحمد صلاح

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 10:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

حذر ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، من استمرار الأزمة التي يعيشها الفريق بعد النتائج الأخيرة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وسقط ليفربول بنتيجة 4-1 أمام أيندهوفن على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال جيرارد عبر قناة TNT Sports: "مع كل هزيمة يقترب الأمر أكثر من أن يصبح أزمة، ليفربول ما زال لديه لاعبين رائعين، هذا الفريق فاز بالدوري، ولا توجد أعذار لأداء كهذا في هذا النادي".

أخبار متعلقة:
ليفربول يكشف تفاصيل إصابة إيكيتيكي خلال مواجهة أيندهوفن كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة تشكيل ليفربول - مامارداشيفلي في المرمى أمام إيندهوفن.. وصلاح أساسي في الهجوم أسطورة ليفربول منتقدا صلاح: أشعر وكأن شقيقه من يلعب.. والكلمات القاسية قد تعيده لمستواه

وأضاف "لا يمكن إنكار أن الفريق يعاني بشدة، هو في سلسلة سيئة، وثقة اللاعبين عند أدنى مستوى، والفريق مفتوح أمام الخصوم".

أما عن الانتقادات التي طالت محمد صلاح فأجاب "ما لم يجد المدير الفني إجابات واستقرار في الفريق، فإن هذه الحالة ستستمر، ليفربول في لحظة صعبة جدًا، وصلاح شخصية أيقونية هنا. أي مدير فني يدير ليفربول الآن سيختار الدفع بصلاح".

وعن الأخطاء الدفاعية قال جيرارد: "كيركيز خارج موقعه طوال معظم المباراة. من الجنون أن يكون على الجانب الخطأ من المهاجم، يجب أن يتحرك بشكل صحيح ويغطي موقعه".

واختتم جيرارد تصريحاته "الفريق يحتاج لإعادة التركيز وتصحيح الأخطاء بسرعة قبل أن تتفاقم الأزمة".

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

كما تلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.

دوري أبطال أوروبا ليفربول محمد صلاح
نرشح لكم
أبطال أوروبا - نيوكاسل يدين تعامل الشرطة الفرنسية مع الجماهير خلال مواجهة مارسيليا بعد وصفه بالأفضل في العالم..فيتينيا: لست في أفضل حالاتي ترتيب أبطال أوروبا - أرسنال وحيدا بالعلامة الكاملة بعد 5 جولات.. واشتعال منافسة المراكز الأولى تشابي ألونسو يسهب في الإشادة بـ مبابي وفينيسيوس كيفو: خسارة إنتر أمام أتلتيكو مدريد مؤلمة.. ولم نستغل الهجمات المرتدة سيميوني: خطتنا نجحت في كسر دفاعات أحد أفضل فرق أبطال أوروبا تقييم صلاح أمام إيندهوفن من الصحف الإنجليزية مبابي: ما زال يمكنني التحسن.. وفينسيوس قدم مباراة رائعة
أخر الأخبار
مؤتمر الكوكي: مواجهتنا أمام زيسكو بين فريقين لهما خبرة قارية كبيرة.. ونسعى للنتيجة الإيجابية 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر كأس مصر – غزل المحلة (0)-(1) سموحة.. جووول الأول 25 دقيقة | الكرة المصرية
برشلونة يوضح تفاصيل إصابة لاعبه.. ومدة غيابه 31 دقيقة | الدوري الإسباني
كما كشف في الجول - 6 حكام مصريين ضمن 73 حكما لكأس أمم إفريقيا 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد مشاركته مع منتخب فلسطين.. الزمالك يعلن انضمام الدباغ إلى بعثة الفريق في جنوب إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بحضور رؤوف وجابر.. موعد مؤتمر الزمالك لمباراة كايزر تشيفز في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
كأس العرب - الترجي يوضح: توجاي انضم لمنتخب الجزائر بعد التنسيق مع جهازنا الطبي ساعة | كأس العرب
بمشاركة يوفنتوس وأكاديمية برشلونة.. الكشف عن مجموعات بطولة الأهلي الدولية تحت 16 عاما ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517968/جيرارد-ليفربول-لديه-أزمة-ثقة-ويحتاج-لتدخل-عاجل-وأي-مدير-فني-سيدفع-بمحمد-صلاح