جيرارد: ليفربول لديه أزمة ثقة ويحتاج لتدخل عاجل.. وأي مدير فني سيدفع بمحمد صلاح

حذر ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول، من استمرار الأزمة التي يعيشها الفريق بعد النتائج الأخيرة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وسقط ليفربول بنتيجة 4-1 أمام أيندهوفن على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال جيرارد عبر قناة TNT Sports: "مع كل هزيمة يقترب الأمر أكثر من أن يصبح أزمة، ليفربول ما زال لديه لاعبين رائعين، هذا الفريق فاز بالدوري، ولا توجد أعذار لأداء كهذا في هذا النادي".

وأضاف "لا يمكن إنكار أن الفريق يعاني بشدة، هو في سلسلة سيئة، وثقة اللاعبين عند أدنى مستوى، والفريق مفتوح أمام الخصوم".

أما عن الانتقادات التي طالت محمد صلاح فأجاب "ما لم يجد المدير الفني إجابات واستقرار في الفريق، فإن هذه الحالة ستستمر، ليفربول في لحظة صعبة جدًا، وصلاح شخصية أيقونية هنا. أي مدير فني يدير ليفربول الآن سيختار الدفع بصلاح".

وعن الأخطاء الدفاعية قال جيرارد: "كيركيز خارج موقعه طوال معظم المباراة. من الجنون أن يكون على الجانب الخطأ من المهاجم، يجب أن يتحرك بشكل صحيح ويغطي موقعه".

واختتم جيرارد تصريحاته "الفريق يحتاج لإعادة التركيز وتصحيح الأخطاء بسرعة قبل أن تتفاقم الأزمة".

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

كما تلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.