هاري كين: هذه أول خسارة لنا في الموسم فلا داعي للخوف.. ومتأكد من مواجهة أرسنال مجددا

يرى هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ وقائد منتخب إنجلترا، أن مواجهة كانت متوقعة من حيث صعوبة المباراة، مشيرًا إلى أن فريقه سيستفيد من الدروس المستخلصة منها.

وتغلب أرسنال على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة ليحافظ على انفراده بصدارة دوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة.

وقال كين عبر قناة TNT Sports: "كانت مباراة صعبة وهو ما توقعناه، الشوط الأول كان متكافئًا، وكانت مواجهة جيدة".

وأضاف "في الشوط الثاني لم نكن بنفس الطاقة أو الكثافة، وخسرنا الكثير من التحامات الكرة، هذه أول خسارة لنا هذا الموسم، لا نريد الخوف منها، لكن سنتعلم منها بالتأكيد".

وتابع هداف بايرن ميونيخ "أرسنال استحوذ على الكرات الأولى والثانية، وكنت أعلم أن الكرات الثابتة ستكون خطيرة، أنا متأكد أننا سنواجه أرسنال مرة أخرى في مراحل لاحقة من دوري الأبطال".

وأوضح كين عن دفاع أرسنال "دافعوا رجل لرجل في كل مكان تقريبًا، لا أعتقد أنه وقت الذعر، لقد لعبنا أمام تشيلسي وباريس سان جيرمان وأرسنال خارج ملعبنا، وقد فزنا في معظم مبارياتنا".

واختتم تصريحاته "سنتعلم من هذه الخسارة ونواصل التركيز على المباريات القادمة".

وحقق أرسنال الإنجليزي أول فوز على حساب بايرن ميونيخ الألماني منذ 10 سنوات.

ونجح الجانرز في تحقيق فوز كبير أمام الفريق البافاري بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويعود آخر فوز لأرسنال أمام بايرن في دور المجموعات موسم 2015 - 2016 على ملعب الإمارات والتي انتهت بنتيجة 2-0.

ونجح أرسنال في إلحاق الهزيمة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما كان قد حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة بكافة البطولات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة متساويا مع إنتر الذي تلقى خسارة في الوقت ذاته أمام أتليتكو.

كما تساوى مع بايرن وإنتر في عدد النقاط، فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين حققا الفوز في نفس الوقت اليوم.

