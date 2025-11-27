أرتيتا: الفوز على بايرن ميونيخ يمنحنا مزيد من الثقة.. والطريق لا يزال طويلا لحسم أبطال أوروبا

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 10:00

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بأداء فريقه أمام بايرن ميونيخ مؤكدا أن الأداء الجماعي كان مميزًا وأن اللاعبين قدموا مستوى استثنائي.

وتغلب أرسنال على بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري أبطال أوروبا ليحافظ على الانفراد بالصدارة بالعلامة الكاملة.

وقال أرتيتا عبر قناة TNT Sports: "ربما أكثر ما أسعدني هو الأداء العام وطريقة سيطرتنا على المباراة، كانت مباراة تتطلب بعدا مختلفا، ومن الناحية الفردية كنا استثنائيين".

وأضاف "هذا الفوز سيمنح اللاعبين المزيد من الثقة والاطمئنان. أجرينا تغييرات، وقدّم اللاعبون أداء مذهلا، أنا سعيد جدا، وأعتقد أننا كنا ممتازين".

وتابع المدرب الإسباني "من المهم جدًا أن يكون الرباعي (نوني مادويكي، جابريال مارتينيلي، مارتن أوديجارد) متاح مرة أخرى، التأثير الذي يظهره اللاعبون رائع".

وعن إحساسه بإمكانية أن يكون هذا موسم أرسنال في دوري الأبطال، قال أرتيتا: "لا أعلم، سنستمتع بما حدث الليلة ثم نبدأ التحضير لعطلة نهاية الأسبوع، الطريق لا يزال طويلا".

واختتم أرتيتا تصريحاته "الطريق لا يزال طويلا وعلينا التركيز على كل مباراة بمفردها".

وحقق أرسنال الإنجليزي أول فوز على حساب بايرن ميونيخ الألماني منذ 10 سنوات.

ونجح الجانرز في تحقيق فوز كبير أمام الفريق البافاري بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويعود آخر فوز لأرسنال أمام بايرن في دور المجموعات موسم 2015 - 2016 على ملعب الإمارات والتي انتهت بنتيجة 2-0.

ونجح أرسنال في إلحاق الهزيمة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما كان قد حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة بكافة البطولات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة متساويا مع إنتر الذي تلقى خسارة في الوقت ذاته أمام أتليتكو.

كما تساوى مع بايرن وإنتر في عدد النقاط، فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين حققا الفوز في نفس الوقت اليوم.

