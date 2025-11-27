مؤتمر سلوت: هدف أيندهوفن الثاني قتل إيقاعنا.. والحديث عن مستقبلي طبيعي بعد هذه النتائج

يرى أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول أن الهدف الثاني الذي سجله آيندهوفن مع بداية الشوط الثاني كان نقطة التحول في خسارة ليفربول.

وسقط ليفربول بنتيجة 4-1 أمام أيندهوفن على ملعب آنفيلد في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "عانينا أكثر في الشوط الثاني مقارنة بالأول ولم نعد بنفس الشراسة في الضغط، وهذا مرتبط جزئيا بهوجو إيكيتيكي الذي شعر بآلام في الظهر بعد الاستراحة مما أثر على أدائه الدفاعي".

وأضاف: "نعرف جيدا أن أيندهوفن فريق قوي وإذا لم تكن عدوانيا بما يكفي سيعاقبك لاعبوه، وهذا ما حدث في الهدف الثاني رغم أننا بعده صنعنا فرصا للتعادل لكننا لم نستغلها".

أما عن الأخطاء الفردية فأوضح "لا أريد التركيز على لاعب بعينه، الأخطاء جزء من كرة القدم والمهم هو رد فعل الفريق بعدها، كان يجب أن نكون أقوى لمنع تحولها إلى أهداف".

وعن استبدال كوناتي بفيديريكو كييزا قال: "كان قرارا صعبا لأنه قدم مباراة جيدة، لكن عندما تصبح النتيجة 3-1 يجب إضافة مهاجم، أدركت أن القرار قد يلفت الانتباه أكثر لخطئه لكنني فعلت ما أراه صحيحا".

وبسؤاله عن تأثير النتائج الأخيرة أجاب "الصدمة موجودة للجميع، لكن رأيت في الشوط الأول روحا قوية وصناعة فرص، ثم تأثر بعض اللاعبين عندما أصبحت النتيجة 4-1 وهذا أمر مفهوم".

أما عن كثرة الحديث بشأن مستقبله أوضح سلوت "الأمر طبيعي عندما تخسر مباريات كثيرة، الناس تتحدث وهذا مفهوم، لكنني لست قلقا لأن تركيزي منصب على مساعدة اللاعبين وتحسين الأداء يوميا".

وعن علاقته بإدارة النادي قال: "نتحدث بشكل طبيعي سواء في الفوز أو الخسارة وأشعر بثقتهم لكنني لم أتحدث معهم بعد هذه المباراة".

واختتم سلوت تصريحاته: "نحتاج وقتا أطول لتجاوز الهزائم مقارنة بالفوز، ونحاول إيجاد الحلول وتحضير الفريق للمباراة المقبلة سواء تكتيكيا أو عبر جلسات فردية وجماعية لأننا نبذل كل ما لدينا رغم النتائج".

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

كما تلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.