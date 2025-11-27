مواعيد مباريات الخميس 27 نوفمبر 2025.. ثلاث مواجهات في كأس مصر ونهائي مونديال الناشئين
الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 09:29
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025 انطلاق منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.
كأس مصر
يواجه سموحة فريق غزل المحلة في افتتاح منافسات دور الـ 32 من المسابقة.
وتقام المباراة في الثانية والنصف عصرا على استاد برج العرب.
بينما يستضيف البنك الأهلي فريق بورفؤاد على استاد السلام في تمام الخامسة مساء.
وأخيرا يواجه بتروجت فريق وادي دجلة على استاد بتروسبورت في السابعة والنصف مساء.
وتذاع المباريات عبر قنوات أون سبورت.
كأس العالم تحت 17 سنة
يلعب منتخب البرازيل أمام إيطاليا لتحديد المركزين الثالث والرابع في الثانية والنصف عصرا.
بينما تقام المباراة النهائية بين البرتغال والنمسا في تمام السادسة مساء.
