توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء

أعرب توماس فرانك المدير الفني لفريق توتنام عن رضاه بأداء فريقه رغم الخسارة أمام باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن ما قدمه اللاعبون يعكس هوية توتنام الحقيقية داخل الملعب.

وخسر توتنام أمام باريس سان جيرمان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة.

وقال مدرب توتنام عبر شبكة TNT Sport: "أنا سعيد جدا بالأداء. ما قدمناه اليوم كان أقرب بكثير لهوية الفريق من حيث الشجاعة والشراسة".

وأضاف "ظهرت الكثير من الإيجابيات رغم الخسارة، المهاجمان سجلا ثلاثة أهداف بينهما، والفريق بأكمله قدم مستوى جيدا جدا. الأداء كان كافيا للخروج بنتيجة إيجابية لكننا نحتاج أن تكون التفاصيل لصالحنا، ولا يمكننا استقبال بعض الأهداف بالطريقة التي حدثت".

وتابع "فيتينيا هو أفضل لاعب وسط في العالم. أعتقد أنه سيكون الفائز القادم بالكرة الذهبية".

وأشاد بأداء كولو مواني قائلا: "قد تكون هذه المباراة نقطة تحول بالنسبة له. الهدفان سيمنحانه ثقة كبيرة فيما هو قادم. مر بفترة صعبة من حيث الثقة لكنه يبدو الآن أفضل وأفضل".

أما عن استقبال خمسة أهداف فأوضح "بالطبع يكون الأمر مقلقا دائما عندما نستقبل أربعة أو خمسة أهداف، لكن المباراتين مختلفتان تماما. هذا هو الشكل الذي أريده. اليوم نافسنا بقوة، واليوم كان لدينا فريق بروح وشخصية، وهذا ما نحتاجه"

واختتم توماس فرانك تصريحاته "علينا البناء على هذا الأداء في الفترة المقبلة".

وسجل فيتينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك توتنام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عقب مرور 5 جولات.

بينما يتواجد توتنام في المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

ويستضيف توتنام فريق سلافيا براج في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة يوم الثلاثاء 9 ديسمبر.

بينما يحل باريس سان جيرمان ضيفا على أتلتيك بلباو يوم الأربعاء 10 ديسمبر بنفس الجولة.

