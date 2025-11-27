سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 00:38

كتب : FilGoal

يرى أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول أن الخسارة من إيندهوفن يصعب قبولها بعد الهزيمة بنتيجة 4-1 في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول نتائجه السلبية بالخسارة ثالثة على التوالي والتاسعة منذ انطلاق الموسم الجاري خلال 20 مباراة.

وقال سلوت عبر قناة TNT الإنجليزية: "بعد الشوط الثاني استقبلنا هدفا مبكرا وأصبحت النتيجة 2-1".

وأضاف "صنعنا فرصا جيدة لتعديل النتيجة لكن بعدها بـ 10-15 دقيقة استقبلنا هدفا آخر، كان من الصعب قبوله".

وأردف "بعدما استقبلنا الهدف الأول رأيت رد فعل أحببته، الأمر لم يكن سهلا لأننا خسرنا في بداية الأسبوع بنتيجة كبيرة وبعد 6 دقائق من مباراة اليوم تأخرنا بهدف مبكر".

وأكمل "العقلية التي رأيتها بعد التأخر بالهدف الأول هو ما آمل أن نواصل بها، لكن الأمر ليس سهلا خاصة عندما يكون لديك الكثير من خيبات الأمل".

وواصل "في النهاية خسرنا بنتيجة 4-1 وهي خسارة كبيرة أخرى".

وتابع "علينا أن نعبر هذه المرحلة وما أعنيه هو أن نحارب بقوة".

واستدرك "سيكون من الرائع لو لم نكن نعاني من هذه العادة السيئة في استقبال الأهداف في كل مرة، فالأمر لا يقتصر على استقبال هدف، بل يتعلق بالشعور، على الأقل هذا الشعور الذي أشعر به، وأعتقد أن اللاعبين سيشعرون به أيضا، وكذلك جماهيرنا".

وأتم "بعد 45 دقيقة، لا تتوقع التعادل 1-1، بل تتوقع التقدم. بدلً من التقدم بعد 5 أو 10 دقائق من نهاية الشوط الأول، استقبلنا هدفا مرة أخرى. هذا صعب".

وتلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

