كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات

وجهت مروة عيد قائدة منتخب مصر لسيدات كرة اليد رسالة إلى زميلاتها في اللعبة.

ويشارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في بطولة العالم، وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

وشهدت حالة غضب وانتقاد بعد إعلان قائمة منتخب مصر المشاركة في البطولة بعد استبعاد أكثر من لاعبة.

وكتبت مروة عيد عبر حسابها الرسمي:

"كنت أود فقط أن أقول شيئا. أنا متفهمة جدا حزن جميع اللاعبات اللاتي لن يسافرن إلى كأس العالم، فهذا كان حلما لنا جميعا منذ سنوات، لكن في النهاية هذا نصيب، ولا أحد يعرف أين يكمن الخير. أنا شخصيا لم أشارك في بطولة إفريقيا 2022 لعدم استدعائي، فلكل مرحلة متطلباتها ووجهات نظرها الفنية، وكنت حينها حزينة جدا، فما بالك بكأس العالم، لذلك أنا أتفهم هذا الشعور جيدا.

نحن منتخب ما زال في بداية مشواره، ونحاول بناء جيل قادر على المنافسة في إفريقيا مع أنجولا إن شاء الله. لدينا لاعبات كثيرات صغيرات في السن وموهوبات، وأتمنى فقط الدعم. نحن ذاهبون إلى كأس العالم ليس من أجل التتويج، بل لاكتساب الخبرات والاحتكاك الجيد للاعبات الصغيرات من أجل المستقبل إن شاء الله. أتمنى الدعم لكل اللاعبات، ومن الطبيعي أن يكون هناك نقد، لكن أرجو التخفيف عليهن قليلا، فهذه أول مرة في التاريخ نصل فيها إلى كأس العالم.

كل ما أستطيع أن أعد به أننا سنحاول تقديم أقصى ما لدينا أمام منتخبات سبقتنا بسنوات، وبإذن الله أيا كانت النتائج سأكون فخورة بهؤلاء اللاعبات وبهذا الجيل، سواء من كن موجودات أو من رحلن أو المصابات أو من لم يتم استدعاؤهن. أنا فخورة بكل فتاة تمارس الرياضة في مصر عامة، وبالأخص كرة اليد.

نحن بحاجة إلى دعواتكم ودعمكم والصبر على هذا المشروع. لقد حلمنا لسنوات بتجميع منتخب سيدات لكرة اليد، وهذا هو الوقت الذي نحتاج فيه إلى الدعم والنقد البناء حتى يستمر المشروع ونصل إلى حلمنا وهدفنا بأن نكون مثل منتخب مصر للرجال، أبطال إفريقيا ومن أفضل منتخبات العالم في المستقبل القريب إن شاء الله. المشوار طويل ويحتاج إلى صبر وجهد من كل واحد منا، ومن كل المسؤولين عن كرة اليد المصرية، من أهال ولاعبات ومدربين وكل من ينتمي إلى أسرة كرة اليد. شكرا".

وتضم القائمة ثنائي محترف هو: مي جمعة حارس مرمى كوزالين البولندي ومروة عيد لاعب نيس الفرنسي.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من

حراسة المرمى: مي جمعة – جهاد وائل – جنة نور

الجناح الأيسر: نوران خالد – أمينة هشام

الظهير الأيسر: تقى كامل – لوجين أسامة – شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة – فاطمة محمود

صانع الألعاب: مروة عيد – نادين طارق – شروق محمود

الظهير الأيمن: روان سعيد – يارا هاني – ملك عمرو

الجناح الأيمن: أمينة عاطف – ملك طلعت

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

28 نوفمبر: النمسا × مصر

30 نوفمبر: مصر × هولندا

2 ديسمبر: الأرجنتين × مصر