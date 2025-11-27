ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي بخمسة أهداف مقابل 3 في الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم توتنام بهدف عن طريق ريتشارليسون في الدقيقة 35.

فيما سجل فيتينا هدف التعادل لصالح باريس سان جيرمان في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وشهد الشوط الثاني حفل أهداف، سجل راندال كولو مواني الهدف الثاني لتوتنام في الدقيقة 50.

وأدرك فيتينا التعادل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 53.

فيتينيا يدرك التعادل لباريس سان جيرمان باريس سان جيرمان 2 توتنهام 2

قبل أن يضيف زميله فابيان رويز الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وأضاف ويليان باتشو مدافع باريس الهدف الرابع في الدقيقة 65.

وقلص كولو مواني النتيجة بتسجيل الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 73.

قبل أن يختتم فيتينا أهداف المباراة بتسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ليحقق باريس الفوز بنتيجة 5-3.

8 أهداف في ليلة واحدة! 💥 باريس سان جيرمان يتفوق ويحسم القمة المثيرة ضد توتنهام بنتيجة 5-3

بتلك النتيجة، ارتقى باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة متفوقا على بايرن ميونيخ، وإنتر، وريال مدريد أصحاب نفس الرصيد، بفارق الأهداف.

فيما تراجع توتنام للمركز الـ16 برصيد 8 نقاط.

وينتظر باريس مباريات في الجولات الثلاث المقبلة أمام أتلتيك بلباو، وسبورتنج لشبونة، ونيوكاسل.

فيما يواجه توتنام سلافيا براج، وبروسيا دورتموند، وأينتراخت فرانكفورت.