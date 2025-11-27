أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 00:20

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

خطف أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا أمام إنتر في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل للروخيبلانكوس كل من خوليان ألفاريز وخوسيه ماريا خيمينيز، فيما سجل بيوتر زيلينسكي هدف النيراتزوري الوحيد.

وتلقى إنتر الخسارة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بعدما سقط أمام ميلان غريمه التقليدي بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات.

وتفوق أتلتيكو مدريد على إنتر للمرة الثالثة على التوالي بين المباريات الرسمية والودية وفاز في الـ 3 مباريات بنتيجة 2-1.

الخسارة الأولى لإنتر أوقفت رصيده عند 12 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث وارتقى للمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.

وصف المباراة

تألق خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد في التص

دي لفرصة من فيدريكو ديماركو في الدقيقة 3.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز بهدف في الدقيقة 10 وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف وعدم وجود لمسة يد.

وطالب لاعبو أتلتيكو مدريد بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني حاول إنتر التعادل وفي الدقيقة 46 منعت العارضة تصويبة نيكولو باريلا.

وفي الدقيقة 54 أدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لصالح إنتر.

تألق يان سومر حارس إنتر في التصدي لرأسية خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 79.

لكن في الدقيقة 90+3 لم يستطع حارس إنتر من التصدي لرأسية مدافع أوروجواي القوية التي خطفت فوز أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة.

أتليتكو مدريد إنتر دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس أبطال أوروبا - كوبنهاجن يحقق انتصاره الأول.. وديفيد لويز يخطف نقطة لـ بافوس ضد موناكو
أخر الأخبار
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517957/أتلتيكو-مدريد-يخطف-فوز-مثيرا-على-إنتر-في-الـ-93