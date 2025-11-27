أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93

خطف أتلتيكو مدريد فوزا قاتلا أمام إنتر في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بنتيجة 2-1 في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

سجل للروخيبلانكوس كل من خوليان ألفاريز وخوسيه ماريا خيمينيز، فيما سجل بيوتر زيلينسكي هدف النيراتزوري الوحيد.

وتلقى إنتر الخسارة الثانية على التوالي هذا الأسبوع بعدما سقط أمام ميلان غريمه التقليدي بنتيجة 2-1 في الدوري الإيطالي.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز السادس على التوالي في جميع المسابقات.

وتفوق أتلتيكو مدريد على إنتر للمرة الثالثة على التوالي بين المباريات الرسمية والودية وفاز في الـ 3 مباريات بنتيجة 2-1.

الخسارة الأولى لإنتر أوقفت رصيده عند 12 نقطة تراجع بها للمركز الرابع.

فيما حقق أتلتيكو مدريد الفوز الثالث وارتقى للمركز الـ 12 برصيد 9 نقاط.

وصف المباراة

تألق خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد في التص

أتلتيكو مدريد يرفض التعادل ويُسجّل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/9F9v183DpG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

دي لفرصة من فيدريكو ديماركو في الدقيقة 3.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مبكر سجله خوليان ألفاريز بهدف في الدقيقة 10 وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف وعدم وجود لمسة يد.

وطالب لاعبو أتلتيكو مدريد بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 36.

شوط أول انتهى بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني حاول إنتر التعادل وفي الدقيقة 46 منعت العارضة تصويبة نيكولو باريلا.

وفي الدقيقة 54 أدرك بيوتر زيلينسكي التعادل لصالح إنتر.

إنتر يعيد المباراة إلى نقطة البداية ويُدرك التعادل أمام أتلتيكو مدريد! ⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/U1HBfU58Oe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

تألق يان سومر حارس إنتر في التصدي لرأسية خوسيه ماريا خيمينيز في الدقيقة 79.

لكن في الدقيقة 90+3 لم يستطع حارس إنتر من التصدي لرأسية مدافع أوروجواي القوية التي خطفت فوز أتلتيكو مدريد في الدقيقة الأخيرة.