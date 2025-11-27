كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة

سقط ليفربول الإنجليزي في فخ الخسارة مجددا على ملعبه أنفيلد وتلك المرة ضد إيندهوفن الهولندي بنتيجة 4-1 في الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف إيندهوفن كل من إيفان بيريسيتش وجوس تيل وصهيب شعيب (2)، فيما سجل دومينيك سوبوسلاي.

وتلقى ليفربول الخسارة الثالثة على التوالي في جميع المسابقات والثاني على التوالي في أنفيلد.

وتلقى ليفربول 3 أهداف أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ سبتمبر 1992.

منذ بداية الموسم خاض الفريق 20 مباراة فاز الريدز في 10 وخسروا 9 وتعادلوا في 1.

9 هزائم في أول 20 مباراة هذا الموسم هو نفس العدد الذي تعرض له الريدز في الموسم الماضي بأكمله.

وفي آخر 12 مباراة بجميع المسابقات خسر الفريق 9 وفاز في 3.

وبات إيندهوفن عقدة سلوت إذ خسر منه المدير الفني 5 مرات.

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما ارتقى إيندهوفن للمركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

التشكيل

عاد جورجي مامادراشيفلي وهوجو إيكيتيكي للتشكيل الأساسي لليفربول بدلا من أليسون بيكر وألكسندر إيزاك.

وبدأ محمد صلاح أساسيا في هجوم الريدز.

وصف المباراة

4 دقائق كانت كافية لاحتساب ركلة جزاء للضيوف بعد لمسة يد على فيرجيل فان دايك.

المدافع الهولندي اعترض قرار الحكم بداعي وجود دفع من لاعب الفريق الهولندي له.

وفي الدقيقة 6 سجل بيريسيتش هدف إيندهوفن الأول من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 16 رد دومينيك سوبوسلاي بهدف التعادل بعد متابعة لتسديدة ارتدت من الحارس.

وفي الدقيقة 19 ألغي هدف لإيندهوفن بداعي التسلل.

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

في الشوط الثاني تقدم إيندهوفن بهدف في الدقيقة 56، ماورو جونيور الظهير الأيسر راوغ صلاح وتوغل وأرسل عرضية حولها جوس تيل بلمسة واحدة في الشباك.

وشارك في الدقيقة 61 ألكسندر إيزاك بدلا من إيكتيكي.

حاول سوبوسلاي وماك أليستر بتسديدات من خارج منطقة الجزاء تسجيل التعادل لكن الحارس تألق.

وفي الدقيقة 73 تابع صهيب درويش كرة مرتدة من القائم وأضاف الهدف الثالث للفريق الهولندي.

بي إس في آيندهوفن يضيف الهدف الثالث أمام ليفربول#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/7YQAQBjs7d — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وفي الدقيقة 90+1 سجل المغربي بتسديدة أرضية بعد عرضية أرضية من سيرجينو ديست، لتنتهي المباراة بفوز عريض للفريق الهولندي.