الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال

حقق أرسنال الإنجليزي أول فوز على حساب بايرن ميونيخ الألماني منذ 10 سنوات.

ونجح الجانرز في تحقيق فوز كبير أمام الفريق البافاري بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب الإمارات.

ويعود آخر فوز لأرسنال أمام بايرن في دور المجموعات موسم 2015 - 2016 على ملعب الإمارات والتي انتهت بنتيجة 2-0.

ونجح أرسنال في إلحاق الهزيمة الأولى لبايرن ميونيخ هذا الموسم بعدما كان قد حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في مواجهة وحيدة بكافة البطولات.

ورفع أرسنال رصيده إلى 15 نقطة بالعلامة الكاملة في صدارة ترتيب مرحلة الدوري، فيما توقف رصيد بايرن ميونيخ عند 12 نقطة متساويا مع إنتر الذي تلقى خسارة في الوقت ذاته أمام أتليتكو.

كما تساوى مع بايرن وإنتر في عدد النقاط، فريقي ريال مدريد وباريس سان جيرمان الذين حققا الفوز في نفس الوقت اليوم.

أحرز أهداف أرسنال تيمبر في الدقيقة 21، ومادويكي في الدقيقة 69، ومارتينيللي في الدقيقة 77.

فيما سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد كارل ناشئ الفريق في الدقيقة 32.

ويتبقى لأرسنال مواجهات أمام كلوب بروج، وإنتر، وكايرات ألماتي

فيما يتبقى لبايرن ميونيخ مباريات أمام سبورتنج لشبونة، ويونيون سان جيلواز، وأيندهوفن.

التشكيل:

أرسنال: ديفيد رايا - يوريان تيمبر - ويليام ساليبا - كريستيان موسكيرا - مايلز لويس سكيلي - مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - بوكايو ساكا - إيبيريتشي إيزي - لياندرو تروسارد - ميكيل ميرينو

بايرن ميونيخ: مانويل نوير - كونراد لايمار - جوناثان تاه - دايوت أوباميكانو - يوسيب ستانشيتش - جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - لينارت كارل - مايكل أوليسي - سيرجي جنابري - هاري كين

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من فريق أرسنال، وكاد تروسارد أن يسجل الأول في الدقيقة 8 ولكنها عرضية ليحاول ساكا متابعتها، ولكن الحكم أشار إلى وقوع تروسارد في مصيدة التسلل.

وتعرض بوكايو ساكا لإصابة دموية بعد تعرضه لنزيف من الأنف إثر ارتطام الكرة بوجهه في الدقيقة 15.

ونجح تيمبر في تسجيل الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة 21 بعد ركنية نفذها ساكا لتسكن شباك نوير.

ونال أوباميكانو بطاقة صفراء في الدقيقة 23 بعد تدخل قوي ضد موسكيرا.

وكاد أرسنال أن يضيف الهدف الثاني بعد انفراد إيزي بالحارس مانويل نوير ولكن سددها ضعيفة بجوار القائم.

ورغم ضغط أرسنال، إلا أن بايرن نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 32، بعد كرة طويلة من كيميتش إلى جنابري الذي مررها عرضية إلى لينارت كارل الذي سدد في الشباك.

وأجرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال تبديلا اضطراريا بخروج تروسارد نتيجة الإصابة ونزول مادويكي بدلا منه، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

video:1 ينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين آرسنال وبايرن ميونيخ 1-1! ⚽🤝



شاهد الهدفين واستمتع بأجواء القمة الأوروبية!#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/74Jltl3kM4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

بدأ إيقاع الشوط الثاني أهدأ، ولعب ميرينو رأسية في الدقيقة 55 تصدى لها نوير.

وانطلق كارل في هجمة لبايرن ميونيخ إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن رايا تصدى لها.

ورد ديكلان رايس بالانطلاق إلى داخل منطقة جزاء بايرن لينفرد بنوير في الدقيقة 62 ويسدد ولكن نوير تألق لتصطدم بقدم ساكا وتعود إلى حارس بايرن من جديد.

أجرى بعدها أرتيتا تبديلان بنزول كالافيوري ومارتينيلي بدلا من ساكا ولويس سكيلي.

وبالفعل نجح مادويكي في تسجيل الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 69 بعد متابعة لعرضية كالافيوري ليسكنها الشباك.

رد كومباني بإجراء تبديلان هجوميان بنزول نيكولاس جاكسون وبيشوف بدلا من سيرجي جنابري وكونراد لايمار.

ولكن وسط ضغط بايرن لإدراك التعادل انطلق مارتينيللي في هجمة مرتدة ليستغل خروج نوير الخاطئ إلى منتصف الملعب، لينطلق ويسدد الكرة في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 77.

video:2 آرسنال يضيف الهدف الثالث في شباك بايرن ميونيخ#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/Q7NNtpPKpM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

أجرى أرسنال بعدها تبديلان بخروج تيمبر وإيزي ونزول بن وايت وأوديجارد، فيما أجرى كومباني 3 تبديلات لبايرن بنزول جورتسيكا وكيم مين جاي وجوريرو بدلا من أوباميكانو وكارل وكيميتش.

واستمرت الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز أرسنال 3-1.