في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا

الخميس، 27 نوفمبر 2025 - 00:06

كتب : محمد سمير

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

أنقذ كيليان مبابي فريق ريال مدريد بعد تسجيل أربعة أهداف في فوز فريقه على أولمبياكوس.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس بعد تعويض خسارته أمام ليفربول في الجولة السابقة.

بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطتين في المركز الثالث والثلاثين من تعادلين فقط.

الـ 7 أهداف

انطلقت المباراة حماسية منذ البداية وافتتح شيكينيو التسجيل لأصحاب الأرض بهدف في الدقيقة التاسعة.

ونجح مبابي خلال 7 دقائق فقط من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" ليتقدم لريال مدريد.

ونجح مبابي في تسجيل الأهداف الثلاثة بالدقائق 22 و24 و29.

وتم إلغاء هدف فينيسيوس جونيور، رابع أهداف ريال مدريد في الدقيقة 32 بسبب التسلل.

ونجح مهدي تارمي مع بداية الشوط الثاني في تقليص الفارق في الدقيقة 52.

وعزز مبابي تقدم ريال مدريد بهدف رابع في الدقيقة 60 ليسجل السوبر هاتريك.

لكن أشعل أيوب الكعبي الدقائق الأخيرة من المباراة بهدف من رأسية رائعة في الدقيقة 81.

رباعية مبابي

حطّم الفرنسي كيليان مبابي عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيل أربعة أهداف في شباك أولمبياكوس.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في 6 دقائق و42 ثانية بـ 30 ثانية فقط أكثر من محمد صلاح صاحب أسرع هاتريك بـ 6 دقائق و12 ثانية.

وجاءت أرقام مبابي القياسية المحطمة بعد رباعيته في أولمبياكوس كالآتي:

- ثاني أسرع هاتريك (6 دقائق و42 ثانية) في دوري الأبطال خلف ثلاثية محمد صلاح في 2022 ضد رينجرز خلال 6 دقائق و12 ثانية.

- تخطى كريم بنزيمة بعد تسجيل الهاتريك الخامس له في دوري أبطال أوروبا وبفارق هاتريك وحيد عن ليفاندوفسكي، بينما يبقى الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو (8 هاتريك) لكل منهما.

- رفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد ليتخطى الظاهرة رونالدو صاحب الـ 13 هدفا.

- أصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال بعد بافيتيمبي جوميز الذي سجلها مع ليون ضد دينامو زغرب في ديسمبر 2011.

الجولة المقبلة

يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي يوم 10 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة.

بينما يحل أولمبياكوس ضيفا على كايرات ألماتي في الجولة السادسة يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل.

ريال مدريد كيليان مبابي
