"ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 23:52

كتب : محمد سمير

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

حطّم الفرنسي كيليان مبابي عددا من الأرقام القياسية بعد تسجيل أربعة أهداف في شباك أولمبياكوس.

كيليان مبابي

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

ورفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا بقميص ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتغلب ريال مدريد على أولمبياكوس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأبطال وسجل مبابي رباعية الملكي.

وسجل مبابي ثلاثة أهداف "هاتريك" في 6 دقائق و42 ثانية بـ 30 ثانية فقط أكثر من محمد صلاح صاحب أسرع هاتريك بـ 6 دقائق و12 ثانية.

وجاءت أرقام مبابي القياسية المحطمة بعد رباعيته في أولمبياكوس كالآتي:

- ثاني أسرع هاتريك (6 دقائق و42 ثانية) في دوري الأبطال خلف ثلاثية محمد صلاح في 2022 ضد رينجرز خلال 6 دقائق و12 ثانية.

- تخطى كريم بنزيمة بعد تسجيل الهاتريك الخامس له في دوري أبطال أوروبا وبفارق هاتريك وحيد عن ليفاندوفسكي، بينما يبقى الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو (8 هاتريك) لكل منهما.

- رفع مبابي رصيده إلى 16 هدفا في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد ليتخطى الظاهرة رونالدو صاحب الـ 13 هدفا.

- أصبح مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل 4 أهداف في دوري الأبطال بعد بافيتيمبي جوميز الذي سجلها مع ليون ضد دينامو زغرب في ديسمبر 2011.

ريال مدريد كيليان مبابي أرقام قياسية
