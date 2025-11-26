دوري أبطال آسيا 2 - في غياب النحاس.. الزوراء يهزم جوا ويقترب من التأهل

تغلب فريق الزوراء العراقي على جوا الهندي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا 2.

وشهدت المباراة غياب عماد النحاس المدير الفني الذي اضطر للنزول إلى مصر بشكل عاجل بسبب تواجد نجله في العناية المركزة عقب تعرضه لحادث سير.

وتغلب الزوراء على جوا الهندي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الخامسة.

ورفع الزوراء رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

ويلعب الزوراء مباراته الختامية في دور المجموعات أمام النصر يوم 24 ديسمبر المقبل.

النحاس تولى تدريب الزوراء العراقي بعد نهاية مهمته مع الأهلي.

وقاد النحاس تدريب الأهلي بشكل مؤقت بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو.

النصر السعودي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة.

فيما يأتي الزوراء ثانيا برصيد 9 نقاط ومتفوقا على استقلال دوشنبه بثلاث نقاط قبل الجولة الختامية.

فيما يتذيل جوا الهندي الترتيب بدون رصيد.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة إلى دور ثمن النهائي للمنافسة على ثاني ألقاب القارة الآسيوية.