أبطال أوروبا - كوبنهاجن يحقق انتصاره الأول.. وديفيد لويز يخطف نقطة لـ بافوس ضد موناكو

حقق كوبنهاجن الدنماركي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا وسجل ديفيد لويز لاعب بافوس القبرصي هدفا في تعادل فريقه مع موناكو الفرنسي.

وفاز كوبنهاجن على كيرات ألماتي الكازاخي بنتيجة 3-2، فيما تعادل بافوس على ملعبه مع موناكو في بداية مباريات اليوم الثاني من الجولة 5 لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم كوبنهاجن بثلاثية عن طريق داداسون ولارسون وروبرت في الدقائق 26 و59 و73 على الترتيب.

شاهد هدف روبرت لكوبنهاغن في شباك كايرات الماتي! ⚽🔥#دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/qRkBQcWuRF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2025

وحاول لاعب الفريق الكازاخي قلب الطاولة والعودة بهدفين عن طريق ستابايف وبايبيك في الدقيقتين 81 و90 لكن الصافرة كانت أسرع لتنتهي بفوز كوبنهاجن.

الفوز الأول لكوبنهاجن رفع رصيده لـ 4 نقاط ارتقى بها للمركز التاسع والعشرين.

فيما ظل كيرات ألماتي في المركز الـ 35 قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي قبرص خطف بافوس أمام أنصاره نقطة تعادل ثمينة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 2-2.

وتقدم تاكومي مينامينو بالهدف الأول في الدقيقة 5 ورد ديفيد لويز بهدف التعادل لأصحاب الأرض.

وأصبح البرازيلي ثاني أكبر لاعب سنا تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بعمر 38 عاما و219 يوما بعد بيبي الذي سجل مع بورتو بعمر 40 عاما و290 يوما.

وأعاد فلوران بالوجان التقدم لموناكو في الدقيقة 26.

وقبل دقيقتين على نهاية أدرك محمد سالسيو التعادل لبافوس بهدف عكسي في مرمى موناكو.

وتواجد الفرنسي بول بوجبا على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء ولم يشارك، بعدما خاض منذ أيام مباراته الأولى بعد غياب يزيد عن عامين بسبب الإيقاف.

التعادل أبقى رصيد بافوس وموناكو في المركز الـ 22 و23 على الترتيب برصيد 6 نقاط.