أبطال أوروبا - كوبنهاجن يحقق انتصاره الأول.. وديفيد لويز يخطف نقطة لـ بافوس ضد موناكو

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 22:59

كتب : FilGoal

ديفيد لويز - بافوس

حقق كوبنهاجن الدنماركي فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا وسجل ديفيد لويز لاعب بافوس القبرصي هدفا في تعادل فريقه مع موناكو الفرنسي.

وفاز كوبنهاجن على كيرات ألماتي الكازاخي بنتيجة 3-2، فيما تعادل بافوس على ملعبه مع موناكو في بداية مباريات اليوم الثاني من الجولة 5 لمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وتقدم كوبنهاجن بثلاثية عن طريق داداسون ولارسون وروبرت في الدقائق 26 و59 و73 على الترتيب.

أخبار متعلقة:
فيفا يعلن بيع مليوني تذكرة في كأس العالم 2026 تدريب في الجيم ومحاضرة بالفيديو.. تفاصيل مران الزمالك الأول في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة الجيش الملكي.. الأهلي يختتم مرانه الأول في المغرب كأس العرب - أبو ريدة يدعم المنتخب الثاني ويطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد

وحاول لاعب الفريق الكازاخي قلب الطاولة والعودة بهدفين عن طريق ستابايف وبايبيك في الدقيقتين 81 و90 لكن الصافرة كانت أسرع لتنتهي بفوز كوبنهاجن.

الفوز الأول لكوبنهاجن رفع رصيده لـ 4 نقاط ارتقى بها للمركز التاسع والعشرين.

فيما ظل كيرات ألماتي في المركز الـ 35 قبل الأخير برصيد نقطة واحدة.

وفي قبرص خطف بافوس أمام أنصاره نقطة تعادل ثمينة أمام موناكو الفرنسي بنتيجة 2-2.

وتقدم تاكومي مينامينو بالهدف الأول في الدقيقة 5 ورد ديفيد لويز بهدف التعادل لأصحاب الأرض.

وأصبح البرازيلي ثاني أكبر لاعب سنا تسجيلا للأهداف في دوري أبطال أوروبا بعمر 38 عاما و219 يوما بعد بيبي الذي سجل مع بورتو بعمر 40 عاما و290 يوما.

وأعاد فلوران بالوجان التقدم لموناكو في الدقيقة 26.

وقبل دقيقتين على نهاية أدرك محمد سالسيو التعادل لبافوس بهدف عكسي في مرمى موناكو.

وتواجد الفرنسي بول بوجبا على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء ولم يشارك، بعدما خاض منذ أيام مباراته الأولى بعد غياب يزيد عن عامين بسبب الإيقاف.

التعادل أبقى رصيد بافوس وموناكو في المركز الـ 22 و23 على الترتيب برصيد 6 نقاط.

بافوس موناكو كوبنهاجن دوري أبطال أوروبا، بورتو
نرشح لكم
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس
أخر الأخبار
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517951/أبطال-أوروبا-كوبنهاجن-يحقق-انتصاره-الأول-وديفيد-لويز-يخطف-نقطة-لـ-بافوس-ضد-موناكو