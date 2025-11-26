فيفا يعلن بيع مليوني تذكرة في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بيع مليوني تذكرة لكأس العالم 2026.

ويأتي ذلك بعد نهاية المرحلتين الأولى والثانية من عملية بيع التذاكر، على أن تبدأ الفترة الثالثة في 11 ديسمبر المقبل.

واستحوذ سكان البلدان المستضيفة الثلاثة -الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك- على حصة الأسد من مبيعات التذاكر، يتبعهم سكّان إنجلترا وألمانيا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والأرجنتين وفرنسا.

وقال جياني إنفانتينو رئيس فيفا عبر الموقع الرسمي: "نُهنئ كل من حجزوا مقاعدهم بالفعل، فإن فرصة جديدة ستكون متاحة أمام أولئك الذين لم يحجزوا مقاعدهم بعد، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 11 ديسمبر أي بعد أيام قليلة من إجراء القرعة النهائية في واشنطن".

وستقام قرعة كأس العالم يوم الجمعة المقبل 5 ديسمبر في العاصمة الأمريكية واشنطن.

Nearly two million tickets sold for @FIFAWorldCup as third phase begins 11 December ⚽️ High demand continues as the Early Ticket Draw sees inventory snatched up by fans in more than 200 countries and territories, with nearly two million tickets now sold across the first two… pic.twitter.com/HfJe7jsSsy — FIFA Media (@fifamedia) November 26, 2025

وأوضح فيفا أن القرعة ستقام يوم 5 ديسمبر، فيما سيتم الكشف يوم السبت 6 ديسمبر عن ملاعب المباريات وتوقيت انطلاقها.

وتنص القرعة على وضع منتخبات الدول المستضيفة (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية) في الوعاء 1، بينما ستكون بقية المنتخبات المتأهلة الـ 39 موزعة في أربعة أوعية بحسب التصنيف العالمي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر.

ووضع الاتحاد الدولي الكرتين المخصصتين للفرق المتأهلة عبر الملحق العالمي، والأربع كرات للفرق المتأهلة عبر الملحق الأوروبي في الوعاء الرابع.

وستشهد قرعة كأس العالم جدولة المباريات على مسارين حتى نصف النهائي، تحقيقا للتوازن بين منتخبات البطولة.

وبالتالي لن يلتقي الأعلى تصنيفا (إسبانيا) مع المنتخب الثاني تصنيفا (الأرجنتين) حتى المباراة النهائية، ونفس الأمر مع المنتخبين الثالث والرابع في التصنيف (فرنسا، وإنجلترا).

ولن يتواجد أكثر من منتخب من نفس القارة في نفس المجموعة، باستثناء قارة أوروبا التي يمثلها 16 منتخبا في المونديال.

وبالتالي سيتواجد منتخب أوروبي واحد على الأقل في كل مجموعة، واثنين على الأكثر.