انتهت في أبطال أوروبا - أرسنال (3)-(1) بايرن ميونيخ

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال أمام بايرن ميونيخ ضمن الجولة الخامسة لحساب مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

ويتقاسم بايرن وأرسنال صدارة مرحلة الدوري بالتساوي مع إنتر الإيطالي، برصيد 12 نقطة.

ويتبقى لأرسنال مواجهات أمام كلوب بروج، وإنتر، وكايرات ألماتي

فيما يتبقى لبايرن ميونيخ مباريات أمام سبورتنج لشبونة، ويونيون سان جيلواز، وأيندهوفن.

----------------

نهاية المباراة بفوز أرسنال 3-1

ق 81: 3 تبديلات لبايرن ميونيخ بنزول جورتسيكا وكيم مين جاي وجوريرو بدلا من أوباميكانو وكارل وكيميتش.

ق 80: تبديلان لأرسنال بخروج تيمبر وإيزي ونزول بن وايت وأوديجارد

ق 80: بطاقة صفراء لميكيل ميرينو بعد تدخل ضد جوشوا كيميتش

ق 77: جووووول مارتينيللي يسجل الهدف الثالث بعد خطأ قاتل من مانويل نوير

ق 71: تبديل هجومي لبايرن ميونيخ بنزول نيكولاس جاكسون وبيشوف بدلا من سيرجي جنابري وكونراد لايمار.

ق 69: جووووول مادويكي يسجل الهدف الثاني لأرسنال بعد متابعة عرضية كالافيوري ليسكنها الشباك.

ق 68: تبديلان لأرسنال بنزول كالافيوري ومارتينيلي بدلا من ساكا ولويس سكيلي.

ق 62: انطلاقة من ديكلان رايس إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد ولكن نوير يتألق لتصطدم بقدم ساكا وتعود إلى حارس بايرن من جديد.

ق 56: انطلاقة من الناشئ كارل ليصل إلى داخل منطقة الجزاء ويسدد ولكن رايا تصدى لها.

ق 55: رأسية من ميكيل ميرينو تصدى لها نوير

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1

ق 37: تبديل اضطراري بخروج تروسارد للإصابة ونزول مادويكي بدلا منه.

ق 32: جووووول التعااااادل لبايرن ميونيخ عن طريق كارل ناشئ بايرن ميونيخ بعد كرة رائعة من كيميتش إلى جنابري حتى وصلت لكارل أمام المرمى.

ق 30: إيزي يهدر فرصة خطيرة بعد انفراده بمرمى نوير ليسددها ضعيفة بجوار القائم.

ق 23: بطاقة صفراء لأوباميكانو بعد تدخل قوي ضد موسكيرا.

ق 21: جووووول الأول لأرسنال مبكرا برأسية من تيمبر بعد رأسية نفذها ساكا لتسكن شباك نوير.

ق 15: تعرض بوكايو ساكا لإصابة دموية بعد تعرضه لنزيف من الأنف إثر ارتطام الكرة بوجهه.

ق 8: فرصة أولى خطيرة لأرسنال بعد انفراد تروسارد بالحارس ولكن سددها عرضية ليحاول ساكا متابعتها.. ولكن الحكم أشار إلى وقوع تروسارد في مصيدة التسلل.

بداية المباراة