انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(4) إيندهوفن.. سقوط الريدز
الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 21:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيندهوفن في الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 9 نقاط.
فيما يحتل إيندهوفن المركز الرابع والعشرين برصيد 5 نقاط.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.
--
انتهت
ق 90+1: جوووول الرااابع.. درويش بتسديدة أرضية قوية يسجل الرابع
ق 73: جووول صهيب درويش يتابع كرة ارتدت من القائم وتسكن الشباك
ق 61: مشاركة إيزاك بدلا من إيكيتيكي
ق 56: جوووول إيندهوفن والثاني ماورو جونيور يراوغ صلاح ويتوغل ويرسل عرضية يحولها جوس تيل في الشباك من لمسة واحدة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 19: هدف غير محتسب للضيوف بداعي التسلل
ق 16: سوبوسلاي يسجل التعادل بعد تسديدة ارتدت من الحارس
ق 6: جوووول أوووول إيندهوفن يتقدم بركلة جزاء سجلها بيريسيتش
ق 4: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد على فيرجيل فان دايك
بداية اللقاء