انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(4) إيندهوفن.. سقوط الريدز

الأربعاء، 26 نوفمبر 2025 - 21:56

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيندهوفن في الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل إيندهوفن المركز الرابع والعشرين برصيد 5 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: جوووول الرااابع.. درويش بتسديدة أرضية قوية يسجل الرابع

ق 73: جووول صهيب درويش يتابع كرة ارتدت من القائم وتسكن الشباك

ق 61: مشاركة إيزاك بدلا من إيكيتيكي

ق 56: جوووول إيندهوفن والثاني ماورو جونيور يراوغ صلاح ويتوغل ويرسل عرضية يحولها جوس تيل في الشباك من لمسة واحدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: هدف غير محتسب للضيوف بداعي التسلل

ق 16: سوبوسلاي يسجل التعادل بعد تسديدة ارتدت من الحارس

ق 6: جوووول أوووول إيندهوفن يتقدم بركلة جزاء سجلها بيريسيتش

ق 4: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد على فيرجيل فان دايك

بداية اللقاء

ليفربول دوري أبطال أوروبا محمد صلاح
نرشح لكم
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا "ثاني أسرع هاتريك بعد صلاح وتخطي الظاهرة".. أرقام بالجملة بعد رباعية مبابي أمام أولمبياكوس
أخر الأخبار
توماس فرانك بعد الخسارة: فيتينيا الفائز المقبل بالكرة الذهبية.. وراض عن الأداء 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
سلوت: من الصعب قبول الهزيمة ضد إيندهوفن.. وعلينا عبور تلك المرحلة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات 2 ساعة | رياضة نسائية
ارتقى للمركز الثاني.. فيتينا يسجل هاتريك ويقود باريس سان جيرمان لفوز كبير أمام توتنام 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد يخطف فوز مثيرا على إنتر في الـ +93 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوارث الريدز مستمرة.. ليفربول يخسر في أنفيلد من إيندهوفن بالأربعة 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الفوز الأول منذ 10 سنوات.. أرسنال ينتقم من بايرن بثلاثية وينفرد بصدارة دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
في مباراة الـ 7 أهداف.. رباعية مبابي تنقذ ريال مدريد أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 3 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 4 الغزاوي: هذا هو الاتفاق الوحيد في مباراة السلة.. ونثق أن الاتحاد السكندري لن يترك المخطئ
/articles/517946/انتهت-أبطال-أوروبا-ليفربول-1-4-إيندهوفن-سقوط-الريدز