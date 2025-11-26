انتهت أبطال أوروبا - ليفربول (1)-(4) إيندهوفن.. سقوط الريدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ضد إيندهوفن في الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ليفربول المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

فيما يحتل إيندهوفن المركز الرابع والعشرين برصيد 5 نقاط.

انتهت

ق 90+1: جوووول الرااابع.. درويش بتسديدة أرضية قوية يسجل الرابع

ق 73: جووول صهيب درويش يتابع كرة ارتدت من القائم وتسكن الشباك

ق 61: مشاركة إيزاك بدلا من إيكيتيكي

ق 56: جوووول إيندهوفن والثاني ماورو جونيور يراوغ صلاح ويتوغل ويرسل عرضية يحولها جوس تيل في الشباك من لمسة واحدة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: هدف غير محتسب للضيوف بداعي التسلل

ق 16: سوبوسلاي يسجل التعادل بعد تسديدة ارتدت من الحارس

ق 6: جوووول أوووول إيندهوفن يتقدم بركلة جزاء سجلها بيريسيتش

ق 4: ركلة جزاء لليفربول بعد لمسة يد على فيرجيل فان دايك

بداية اللقاء