انتهت أبطال أوروبا - أولمبياكوس (3)-(4) ريال مدريد.. نهاية المباراة

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد ضد أولمبياكوس

يحل ريال مدريد ضيفا على أولمبياكوس ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز التاسع برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات وهزيمة أمام ليفربول، بينما أولمبياكوس في المركز الثالث والثلاثين برصيد نقطتين من تعادلين وهزيمتين.

نهاية المباراة

ق81 جووووول أيوب الكعبي برأسية

ق60 جووووول مبابي سوبر هاتريك

ق52 جوووول تارمي يقلص الفارق بهدف ثاني

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 إلغاء هدف فينيسيوس بداعي التسلل

ق32 جووووول فينيسيوس يضاعف النتيجة بهدف رابع

ق29 جووووول هاتريك مبابي

ق24 جوووووول مبابي يسجل مجددا برأسية بعد عرضية من أردا جولر

ق22 جووووول مبابي يتعادل بعد تمريرة فينيسيوس

ق9 جووووول شيشينكو

انطلاق المباراة

