كأس العرب - أبو ريدة يدعم المنتخب الثاني ويطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد

حرص هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على حضور مران منتخب مصر المشارك في كأس العرب لدعمه قبل البطولة.

وتستضيف قطر منافسات بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وعقد أبو ريدة اجتماعا مع الجهاز الفني واللاعبين لرفع معنوياتهم قبل انطلاق البطولة وفقا لصفحة الاتحاد المصري الرسمية.

وأبدى أبو ريدة ثقته الكاملة في المدير الفني وجهازه المعاون وجميع اللاعبين المختارين لتمثيل المنتخب، مؤكدًا أن الاتحاد يقف خلف الفريق بكل قوة ويدعم مسيرته في المنافسات العربية.

وطالب أبو ريدة من اللاعبين ببذل أقصى جهد داخل الملعب، وتقديم أداء يليق باسم وتاريخ الكرة المصرية، والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة لإسعاد الشعب المصري.

وحضر المران كل من وليد درويش ومحمد أبو حسين، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، إلى جانب مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد

ويشهد المعسكر غياب لاعبي الأهلي والزمالك والمصري بسبب ارتباطهم مع أنديتهم في المسابقات الإفريقية، على أن ينضم اللاعبون إلى المنتخب في قطر عقب انتهاء ارتباطاتهم.

ويحق لمنتخب مصر ضم 3 لاعبين احتياطيين بجانب القائمة الأساسية التي تضم 23 لاعبا للاستبدال حال تعرض أي لاعب لإصابة.

وكان الجهاز الفني قد أعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة كأس العرب خلال وقت سابق.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني - كريم العراقي - هادي رياض - محمود حمدي "الونش" - ياسين مرعي - رجب نبيل - يحيى زكريا - كريم فؤاد

الوسط: محمد النني - عمرو السولية - أكرم توفيق - غنام محمد - محمد مجدي "أفشة" - إسلام عيسى - محمد مسعد - مصطفى سعد - ميدو جابر

الهجوم: محمد شريف - حسام حسن - أحمد عاطف

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب مرة وحيدة عام 1992.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثالثة مع الأردن، والإمارات، والكويت.

مواعيد مواجهات منتخب مصر كالآتي:

الثلاثاء 2 ديسمبر - مصر × الكويت - 4:30 مساء

السبت 6 ديسمبر - مصر × الإمارات - 8:30 مساء

الثلاثاء 9 ديسمبر - مصر × الأردن - 4:30 مساء

